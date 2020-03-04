5 марта выходит седьмой эпизод сериала «Звёздный путь: Пикар» (Star Trek: Picard). Главную роль исполняет Патрик Стюарт, сыгравший легендарного капитана Звёздного флота в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение». «Пикар» — один из нескольких сериалов, призванных оживить франшизу, созданную Джином Родденберри в середине XX века. Уже вышло два сезона «Дискавери», идёт работа над третьим, а параллельно снимают сериал, посвящённый секретной разведке Федерации — Секции 31. Каждое новое произведение ищет баланс между двумя задачами: сохранить верность оригинальному «Звёздному пути», чтобы привлечь старых фанатов, — и обновить франшизу, сделав её интересной современному зрителю. Получилось ли это у «Пикара»?

О чём сериал?

Сюжет нового сериала рассказывает о последствиях двух масштабных событий. Первое — гибель планеты Ромул, столицы ромуланской Империи, одного из старейших врагов Федерации. Вопреки требованиям Пикара, Федерация не организовала эвакуацию ромуланцев, чем обрекла миллионы представителей этой расы на смерть. Причиной тому стало второе глобальное событие, восстание синтетиков. Группа рабочих роботов устроила теракт на Марсе, где располагались крупные верфи Федерации, убив сотни тысяч рабочих и уничтожив десятки кораблей. В результате производство и изучение синтетиков запретили, спасательную операцию из-за отсутствия ресурсов отменили, и ромуланцам пришлось спасаться самостоятельно.

Между этими событиями и временем, когда разворачивается действие сериала, прошло больше десяти лет. Пикар, ушедший в отставку в знак протеста, стареет, болеет и безуспешно пытается смириться с гибелью своего друга-робота командора Дейты, пожертвовавшего собой в финале фильма «Звёздный путь: Возмездие». По причинам, которые нам пока до конца не объяснили, у Пикара просит помощи странная девушка Даж: за ней охотится ромуланская разведка Тал Шиар. Пикар узнаёт, что Даж — андроид, своего рода «дочь» Дейты, и понимает, что действия Тал Шиар на Земле свидетельствуют о большом заговоре.

Кроме того, в сериале есть деактивированный куб боргов — кибернетической расы, пытавшейся завоевать галактику, апокалиптические пророчества, странные сны и многое другое. А тем временем герой медленно, но неотвратимо стареет и сдаёт, становясь похожим на Ксавье из «Логана», сыгранного тем же Стюартом.

Обилие конфликтов, каждый из которых и сам по себе потянул бы на отдельный сезон, несколько сбивает с толку. Но это компенсируется тем, что сериал развивается очень медленно. Так, со всеми главными героями нас толком знакомят только к концу пятой серии. Пока «Пикар» скорее запрягает, чем едет, щедро разбрасываясь врагами, сюжетными завязками и отсылками к предыдущим сериалам по франшизе. Возможно, эти линии сойдутся к общему финалу в ближайших сериях, — а возможно, продюсеры таким образом готовят почву для уже анонсированных новых сезонов.

Пикар: между старым и новым

Несомненный козырь сериала — сам Пикар в исполнении Стюарта. В отличие от Кирка или, например, Люка Скайуокера, этот персонаж с самого начала не был молодым, так что его возвращение не создаёт ненужного комического эффекта. Когда требуется, Стюарт прекрасно играет «того самого» Пикара, с прочувственными речами, задумчивым взглядом и чашкой чая в руках.

И в тоже время это не «тот самый» Пикар. Герой, как и актёр, постарел, и этот мотив проходит красной линией через весь сезон. Дело даже не в проблемах со здоровьем, хотя без них не обходится. Идеалист из старого «Звёздного пути» выглядит реликтом среди окружающих его морально гибких, циничных и травмированных персонажей, характерных для современной фантастики.

Этот контраст оказался самой удачной находкой сериала. Оригинальный «Звёздный путь» рассказывал о героях из утопической Федерации, которые путешествовали по космосу, исправляя зло и обучая разные народы мирному сосуществованию. Сама Федерация была лишена внутренних проблем и конфликтов. Герои в таких условиях выглядели просто «лучшими сынами» и без того утопического общества, самыми эффективными его проповедниками.

Сейчас столь простая и утопическая схема кажется неправдоподобной. Первые шаги к её развенчанию сделали ещё в середине 1990-х, введя «Секцию 31» и другие намёки на то, что в Федерации всё не так уж радужно. Но «Дискавери» и фильмы Абрамса вывели конфликт на новый уровень. Там не только у Федерации были проблемы, но и отдельные персонажи выглядели гораздо более уязвимыми, циничными или морально неустойчивыми, чем их предшественники. Это открыло дорогу для некоторых сюжетов, которые раньше были невозможны, — но многие обвинили создателей «Дискавери» в отказе от традиционного оптимизма франшизы.

Теперь же «Пикар» совмещает цинизм с идеализмом. Бывший капитан постоянно учит, наставляет и вдохновляет окружающих персонажей, которые словно бы вышли из «Светлячка». Он часто выглядит наивным или даже глупым — но столь же часто его проповеди работают. В конце концов, подростковый моральный релятивизм «космических наёмников» на деле не более сложное или «взрослое» мировоззрение, чем осознанная наивность. Для Пикара сама Федерация превратилась в неизведанный космос, которому он напоминает про важность ценностей, некогда выдвинутых Родденберри. И это лучший образ того, какое место «Звёздный путь» может занять в современной фантастике.

Проблемы «Пикара»

К сожалению, остальные элементы сериала гораздо менее ровные. Прочие герои — пилот Риос, бывшая коллега Пикара Раффи, учёная Агнес и самураистый ромуланец Элнор — не раздражают, но к середине сезона так и не раскрываются. Авторы постоянно намекают на сложные проблемы и драматичное прошлое героев, и некоторые из намёков даже вызывают любопытство. И всё же хотелось бы, чтобы с какого-то момента сюжетные линии не только начинались, но и заканчивались или хотя бы развивались, а этого почти не происходит.

Ещё хуже дело обстоит с антагонистами. На их диалоги уходит много экранного времени, но мы не узнаём о них ничего, кроме того, что они очень злые и жестокие. Вообще, в «Звёздном пути», кроме «Глубокого космоса 9», редко появлялись яркие враги — зачастую герои вообще противостояли космическим «стихийным бедствиям». Но раньше антагонисты хотя бы не оттягивали на себя столько внимания.

Боевые сцены поставлены неплохо, но простовато. А в том, что касается сражений в космосе, «Пикар» следует примеру «Дискавери». Традиционно в «Звёздном пути» из-за ограничений в бюджете и технических возможностях сражения показывали из кабины корабля, не демонстрируя конкретные манёвры и залпы орудий. Такие битвы напоминали реальные морские сражения: долгие столкновения, исход которых зависел скорее от стойкости команды и изобретательности капитанов и инженеров, чем от мастерства пилотов и стрелков. Но дешёвые технологии и популярность «Звёздных войн» заставили постепенно включать всё больше элементов «авиационного» стиля боёв, при котором зритель любуется на залпы фазеров и фигуры высшего пилотажа.

Пиком этого стал «Дискавери», и «Пикар», судя по всему, продолжает традицию. Хотя такая «космическая хореография» по-своему красива, она кажется неприятным отходом от собственного стиля в сторону мейнстрима. При этом цифровые технологии иногда подводят создателей сериала и совсем очевидным образом. Так, некоторые побочные персонажи-пришельцы выглядят неправдоподобно компьютерными.

Наконец, говоря о «Звёздном пути», нельзя не упомянуть о его злободневности. Со времён Родденберри франшиза славилась не только оптимизмом, но и довольно прозрачными метафорами, отсылающими к общественным и политическим проблемам в США. Всё началось с размышлений о холодной войне и сегрегации; впоследствии сериал говорил о проблемах меньшинств и поиске идентичности, о конфликте между религией и рациональностью, о последствиях терроризма — и рассуждал на многие другие темы, будоражившие американское общество.

В этом смысле «Пикар» продолжает старый тренд. В конфликтах, окружающих главных героев, легко увидеть набор самых актуальных на Западе проблем: страх перед ИИ, государственные заговоры, судьба беженцев, борьба с терроризмом, экология. Некоторые из этих метафор настолько очевидны, что зритель чувствует, будто его учат жить. Но, в принципе, франшиза никогда не славилась тонкой подачей вопросов. Не забывайте: одна из полнометражных картин по «Звёздному пути» угрожала, что если киты вымрут, то человечество уничтожат их родственники из космоса!

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