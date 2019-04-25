Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева»: возвращение в мир «Ордена манускрипта»

Тридцать с лишним лет прошло с тех пор, как норны, ведомые Королём Бурь, едва не вернули себе власть над Светлым Ардом. Их вторжение было отражено, и под властью короля Саймона и его супруги Мириамель человечество смогло насладиться долгими годами мира и процветания. Но королевская чета стареет, их наследника интересуют только удовольствия, а на севере вновь зашевелились, казалось бы, поверженные норны.

Tad Williams «The Witchwood Crown» Жанр: эпическое фэнтези

Издательство: fanzon, 2019

Серия: Fantasy World

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Завершая цикл «Орден Манускрипта», Тэд Уильямс ещё тогда, в далёком уже 1993 году, оставил зацепки для возможного продолжения. Основной конфликт был исчерпан, но оставались сюжеты, к которым при желании можно было вернуться. Впрочем, делать это Уильямс не торопился, сосредоточившись на создании новых миров. Двадцать с лишним лет прошло, прежде чем писатель решил взяться за новый цикл о мире, который сделал его звездой и одним из законодателей мод в жанре эпического фэнтези.

Прежде чем свет увидела «Корона из ведьминого дерева», открывающая новую трилогию о Светлом Арде, Уильямс выпустил небольшой роман «Сердце того, что было утеряно». Он служит своего рода эпилогом к предыдущему циклу, а заодно даёт нам взглянуть на события глазами антагонистов, норнов. Много внимания уделено им и на страницах «Короны», что существенно отличает её от предыдущей трилогии. В ней хватало неоднозначных персонажей, но норны были сродни беспощадной стихии, с которой можно только бороться.

Теперь же изрядная часть романа посвящена именно «белым лисам», что делает историю ещё сложнее и многограннее.

Едва оправившись от поражения, которое едва не обернулось гибелью всей их расы, норны не только готовятся снова заявить свои права на Светлый Ард, но и вовсю интригуют друг против друга. Уильямс с головой погружает читателя в мир безжалостной политики подгорного города Наккига. В её кипящем котле оказывается глава Ордена Строителей Вийеки, знакомый нам по роману «Сердце того, что было утеряно». Тем временем его дочь-полукровка Нежеру вместе с отрядом разведчиков отправляется в земли людей с ответственной миссией. Выполняя её, девушке предстоит бороться не только с врагами, но и с проявлениями человечности, унаследованной по материнской линии.

Главы, посвящённые Вийеки и Нежеру, полны интриг и приключений. А вот сюжетные линии героев-людей развиваются неспешно и поначалу скупы на значительные события. Уильямс тщательно выписывает образы постаревших персонажей из прежних книг и представляет нам новых героев. Попутно он рассказывает, что произошло в его мире за минувшие десятилетия, и мастерски создаёт ощущение приближающейся опасности — о которой пока что подозревают лишь самые прозорливые.

Роман Уильямса вызывает ассоциации с новой трилогией «Звёздных войн». Здесь тоже действие переносится примерно на поколение вперёд. Новый конфликт во многом перекликается с прежним, на первый план выходят молодые персонажи, но и ветераны ещё не сказали своего последнего слова.

— Я бы хотел совершить деяния, достойные принца, — печально сказал Морган, наблюдая, как ещё одна кучка монет исчезает в кошельке Астриана. — Не в большой войне, возможно, но прошло два десятка лет с тех пор, как мы сражались с тритингами, и я не вижу никакой угрозы, на которую мог бы надеяться. Сейчас плохое время для молодых.

— Порто скажет тебе, что для молодых не бывает плохого времени, — сказал Ольверис, находившийся в дальнем конце палатки. — И ещё он скажет, что не бывает хорошего времени для старости.

При этом «Корона из ведьминого дерева» сильна в тех аспектах, в которых «Звёздные войны» подкачали. Уильямс виртуозно выписывает новых героев, позволяет читателям хорошо их узнать и проникнуться к ним искренними чувствами. Наши старые знакомые стали по-настоящему старыми и в чём-то переменились, но не изменили себе, как это произошло, например, с Люком Скайуокером.

В повествование искусно вплетён рассказ о том, что происходило с миром и героями за минувшие десятилетия. А конфликт, хоть и напоминает уже виденный, всё же получается свежим и закладывает прекрасный фундамент для дальнейшего развития сюжета.

В общем, именно так, как это сделал Уильямс, и стоит возвращаться к старым мирам с новыми историями.

Великолепное начало трилогии от одного из лучших авторов фэнтези. У книги есть все шансы полюбиться даже тем, кто раньше не читал Уильямса, а уж его давним поклонникам масса удовольствия просто гарантирована.