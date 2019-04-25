Тридцать с лишним лет прошло с тех пор, как норны, ведомые Королём Бурь, едва не вернули себе власть над Светлым Ардом. Их вторжение было отражено, и под властью короля Саймона и его супруги Мириамель человечество смогло насладиться долгими годами мира и процветания. Но королевская чета стареет, их наследника интересуют только удовольствия, а на севере вновь зашевелились, казалось бы, поверженные норны.

Tad Williams «The Witchwood Crown»

Жанр: эпическое фэнтези
Издательство: fanzon, 2019
Серия: Fantasy World
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Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева»: возвращение в мир «Ордена манускрипта» 1
Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева»: возвращение в мир «Ордена манускрипта» 2

Завершая цикл «Орден Манускрипта», Тэд Уильямс ещё тогда, в далёком уже 1993 году, оставил зацепки для возможного продолжения. Основной конфликт был исчерпан, но оставались сюжеты, к которым при желании можно было вернуться. Впрочем, делать это Уильямс не торопился, сосредоточившись на создании новых миров. Двадцать с лишним лет прошло, прежде чем писатель решил взяться за новый цикл о мире, который сделал его звездой и одним из законодателей мод в жанре эпического фэнтези.

Прежде чем свет увидела «Корона из ведьминого дерева», открывающая новую трилогию о Светлом Арде, Уильямс выпустил небольшой роман «Сердце того, что было утеряно». Он служит своего рода эпилогом к предыдущему циклу, а заодно даёт нам взглянуть на события глазами антагонистов, норнов. Много внимания уделено им и на страницах «Короны», что существенно отличает её от предыдущей трилогии. В ней хватало неоднозначных персонажей, но норны были сродни беспощадной стихии, с которой можно только бороться.

Теперь же изрядная часть романа посвящена именно «белым лисам», что делает историю ещё сложнее и многограннее.

Едва оправившись от поражения, которое едва не обернулось гибелью всей их расы, норны не только готовятся снова заявить свои права на Светлый Ард, но и вовсю интригуют друг против друга. Уильямс с головой погружает читателя в мир безжалостной политики подгорного города Наккига. В её кипящем котле оказывается глава Ордена Строителей Вийеки, знакомый нам по роману «Сердце того, что было утеряно». Тем временем его дочь-полукровка Нежеру вместе с отрядом разведчиков отправляется в земли людей с ответственной миссией. Выполняя её, девушке предстоит бороться не только с врагами, но и с проявлениями человечности, унаследованной по материнской линии.

Главы, посвящённые Вийеки и Нежеру, полны интриг и приключений. А вот сюжетные линии героев-людей развиваются неспешно и поначалу скупы на значительные события. Уильямс тщательно выписывает образы постаревших персонажей из прежних книг и представляет нам новых героев. Попутно он рассказывает, что произошло в его мире за минувшие десятилетия, и мастерски создаёт ощущение приближающейся опасности — о которой пока что подозревают лишь самые прозорливые.

Роман Уильямса вызывает ассоциации с новой трилогией «Звёздных войн». Здесь тоже действие переносится примерно на поколение вперёд. Новый конфликт во многом перекликается с прежним, на первый план выходят молодые персонажи, но и ветераны ещё не сказали своего последнего слова.

— Я бы хотел совершить деяния, достойные принца, — печально сказал Морган, наблюдая, как ещё одна кучка монет исчезает в кошельке Астриана. — Не в большой войне, возможно, но прошло два десятка лет с тех пор, как мы сражались с тритингами, и я не вижу никакой угрозы, на которую мог бы надеяться. Сейчас плохое время для молодых.
— Порто скажет тебе, что для молодых не бывает плохого времени, — сказал Ольверис, находившийся в дальнем конце палатки. — И ещё он скажет, что не бывает хорошего времени для старости.

При этом «Корона из ведьминого дерева» сильна в тех аспектах, в которых «Звёздные войны» подкачали. Уильямс виртуозно выписывает новых героев, позволяет читателям хорошо их узнать и проникнуться к ним искренними чувствами. Наши старые знакомые стали по-настоящему старыми и в чём-то переменились, но не изменили себе, как это произошло, например, с Люком Скайуокером.

В повествование искусно вплетён рассказ о том, что происходило с миром и героями за минувшие десятилетия. А конфликт, хоть и напоминает уже виденный, всё же получается свежим и закладывает прекрасный фундамент для дальнейшего развития сюжета.

В общем, именно так, как это сделал Уильямс, и стоит возвращаться к старым мирам с новыми историями.

Великолепное начало трилогии от одного из лучших авторов фэнтези. У книги есть все шансы полюбиться даже тем, кто раньше не читал Уильямса, а уж его давним поклонникам масса удовольствия просто гарантирована.

Переиздание «Ордена Манускрипта»

Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева»: возвращение в мир «Ордена манускрипта» 4

Хотя Тэд Уильямс писал новую трилогию с расчётом на то, чтобы её могли без проблем читать и не знакомые с «Орденом Манускрпита», конечно, в «Короне из ведьминого дерева» немало сюжетных отсылок к предыдущему циклу. В России он последний раз переиздавался более семи лет назад. Возьмётся ли fanzon за новое издание «Ордена Манускрипта», зависит от того, как читатель примет «Корону из ведьминого дерева».

Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева»: возвращение в мир «Ордена манускрипта»
УДАЧНО
  • + развитие старых героев и новые персонажи
  • + неспешная, но увлекательная история
  • + обилие событий в мире норнов
НЕУДАЧНО
  • — долгая раскачка сюжета
9ОТЛИЧНО

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Дмитрий Злотницкий
Дмитрий Злотницкий
Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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