Почему проваливается «Супергёрл» — блёклый космовестерн в худших традициях старой киновселенной DC

Космос — территория беззакония, где заправляют охотники за головами и жестокие пираты. Одним из самых отъявленных негодяев слывёт Крем с Жёлтых холмов, чья банда не гнушается убийствами детей и похищениями юных «невест». Жертвами Крема стала и семья девочки-подростка Рути Мари Нолл. Ведомая жаждой мести сирота отправляется на поиски заступника и в ближайшем баре встречает Кару Зор-Эл по прозвищу Супергёрл. В отличие от своего знаменитого кузена Супермена, Кара отличается ершистым нравом и не торопится защищать невинных. Но когда от руки Крема чуть не погибает её любимый пес Крипто, Супергёрл вместе с Рути решает дать мерзавцам отпор…

Когда четыре года назад режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн принял шефство над кинокомиксами DC, это казалось глотком свежего воздуха. Франшизу, погрязшую в бесконечных студийных коррективах, Ганн обещал привести к внятному видению. В дополнение к Бэтмену, Супермену и Чудо-женщине он планировал вывести на авансцену необычных, морально сложных персонажей, которые могли бы проявить себя в историях самых разных жанров. А на смену режиссёрам-ремесленникам должны были прийти авторы с уникальным стилем: по замыслу Ганна, каждый фильм и сериал походил бы на комикс-мини-серию, над которой работает та или иная творческая команда.

Ранние шаги этой новой Вселенной DC (она же DCU) выглядели многообещающе. Брутальный мультсериал «Монстры-коммандос», второй сезон хулиганского боевика «Миротворец» и энергичный, полный оптимизма перезапуск «Супермена» были тепло приняты как критиками, так и публикой. Правда, все эти проекты написал и/или поставил лично Джеймс Ганн. Способна ли франшиза существовать без его прямого участия?

Первой попыткой проверить это стала «Супергёрл» режиссёра Крейга Гиллеспи — и результат оказался неутешительным. Сольный фильм про неприкаянную кузину Супермена полон тех же проблем, что годами отравляли предыдущую киновселенную DC. И, судя по удручающим сборам ленты за премьерный уик-энд, зрители не намерены мириться с таким положением дел.

Что же пошло не так? Давайте разберёмся.

Женщина иного дня

Казалось, все составляющие успеха под рукой. В основу фильма лёг графический роман «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» сценариста Тома Кинга и художницы Билкис Эвели. Этот восьмисерийный комикс считается одной из главных удач DC за последние годы, его номинировали на престижную премию Айснера. Кинг и Эвели рассказывают поэтичную, завораживающе красивую историю про двух девушек, объединённых схожей травмой.

Потерявшая отца Рути ходит по краю моральной пропасти, рискуя спалить себя жаждой мести. Супергёрл же противопоставляет жестокой судьбе несгибаемую волю. Она тоже лишилась родных — в катаклизме, взорвавшем её родную планету Криптон. Но катастрофа не случилась мгновенно («Боги не настолько милостивы», — говорит Кара, и фильм заимствует эту реплику), а растянулась на несколько лет. Уцелевшие родные героини медленно умирали от радиации на отколовшемся куске Криптона. Чем больше старалась Супергёрл всех спасти, тем очевиднее становилась тщетность этого.

В комиксе эта трагедия — лишь первое звено в, кажется, бесконечной череде потерь. Вселенная «Женщины завтрашнего дня» столь же прекрасна, сколь и жестока: героини сталкиваются то с ненасытным космическим драконом, то с последствиями геноцида. В одной из самых пронзительных сцен Супергёрл, не в силах сдержать переполняющую её боль, взмывает в небо и летит к солнцу, чтобы прокричаться в языках его пламени — буйство стихии зарифмовано с внутренним огнём отчаяния и гнева Кары. Этот момент сохранился и в фильме, но в прямом и переносном смысле приглушён. Вместо межгалактического холокоста героиня проживает более локальную драму. До солнца она тоже не долетает, ограничиваясь беззвучным криком на орбите.

И это лишь одно из множества упрощений экранизации. Справедливости ради, дословно перенести «Женщину завтрашнего дня» на киноэкран невозможно. Повествование там очень комиксовое: сюжет дробится на эпизоды-выпуски и сопровождается беспрестанным «закадровым» текстом рассказчицы. Кроме того, эта история отличается космическим масштабом и недетской жестокостью, а Голливуд и в лучшие годы не горел желанием тратить по 200 миллионов на супергероику с рейтингом «18+».

Неудивительно, что сценаристка Ана Ногейра значительно переработала первоисточник и сместила акценты. Эпическая трагедия о том, как тяжело сохранять надежду и человечность в мире, полном немыслимого зла, превратилась в приключенческую историю взросления, рассчитанную на сверстниц Рути. Размах конфликта тоже скукожился. Так, вместо космического дракона на Супергёрл нападают рядовые бандиты. Сражение с ними, впрочем, показано не без выдумки: бойцы ловко телепортируются по салону межзвёздного автобуса, уворачиваясь от ударов.

Но есть в экранизации и откровенно странные решения, которые сложно объяснить бюджетом. Так, в одном из важнейших эпизодов «Женщины завтрашнего дня» героини застревают на Барентоне — планете с зелёным солнцем, которое постепенно выкачивает из Кары силы. Динамика персонажей переворачивается с ног на голову: теперь Рути приходится до заката оберегать свою защитницу, отгоняя зубастых хищников. А Кара, оказавшись на пороге смерти, впервые открывается другому человеку и рассказывает историю гибели Криптона.

В фильме этот диалог случается куда раньше и вырван из эмоционального контекста. Да и на Барентоне героини почти не проводят время вместе. Взросление персонажей размывается, остаётся лишь скупая экспозиция в перерывах между экшен-сценами. Шутка ли, гораздо удачнее этот замысел отражён в недавнем « Мандалорце и Грогу »!

Наконец, на экранизацию повлияло то, что «Супергёрл» не самостоятельная история, а часть уже созданной вселенной. Кара из комикса пила и материлась, но всё-таки знала чувство долга. В фильме героиню определяет противопоставление Супермену — для наглядности персонаж Дэвида Коренсвета регулярно появляется в флешбэках и видеосообщениях. На фоне лучащегося оптимизмом кузена кино-Кара выглядит ещё более потерянной, депрессивной и резкой.

Отдадим должное Ганну и специалистам по кастингу: молодая австралийская актриса Милли Олкок подходит на эту роль как нельзя лучше. У неё типаж не идеального сверхчеловека, а дворовой девчонки-панкушки со спутанными волосами, которая едва справляется с навалившимися трудностями. К образу из комикса она только начинает движение в самом конце фильма. И неслучайно большую часть картины Супергёрл проводит в замызганной футболке и пальто, а не в фирменном красно-синем костюме. До женщины завтрашнего дня ещё дорасти надо.

Осколки Криптона

Исходя из трактовки персонажа, выбор Ганном режиссёра казался логичным. Масштабными фантастическими блокбастерами Крейг Гиллеспи прежде не занимался, зато знает толк в историях про бедовых женщин, будь то модная мстительница («Круэлла»), невротичная фигуристка («Тоня против всех») или скандальная модель («Пэм и Томми»). Вот и «Супергёрл» расцветает, когда фильм не несётся по сюжету, а просто наблюдает, как Кара забывается на тусовках, засыпает на унитазе прямо посреди разговора и жуёт хлопья в компании Крипто за просмотром старых фильмов.

Мир комикса Гиллеспи изменил под стать героине — строго говоря, «Женщину завтрашнего дня» режиссёр, по его признанию, даже не открывал. Вот почему цветастое космическое фэнтези с магией, чудо-конями и пиратскими галеонами обернулось мрачным обшарпанным вестерном в оттенках ржавчины и жухлой травы. Такой стиль для этой истории уместен, и как минимум декораторы с гримёрами поработали на славу. Инопланетные города и их обитатели в фильме реализованы в основном «вживую», а не с помощью графики.

Но на большую оригинальность такой подход не претендует. «Супергёрл» напоминает то « Стражей Галактики » (завязка с раненой собачкой лишь усиливает сходство), то « Светлячка », то « Безумного Макса ». Особенно это касается главного злодея в исполнении бельгийца Маттиаса Схунартса. Украшенный пирсингом и багровыми линзами киборг Крем будто забежал на площадку из свиты байкера Дементуса — что иронично, антагонист « Фуриосы » куда больше похож на комиксового Крема! А киноверсию злодея выделяет разве что неуёмный аппетит: чуть ли не в каждой сцене Крем что-нибудь жуёт, пьёт или облизывает.

Визуальная блёклость фильма и не слишком героическая история сыграли с «Супергёрл» злую шутку. По слухам, уже на тестовых показах зрители встретили ленту без энтузиазма, и её отправили на несколько раундов пересъёмок. Косвенно это подтверждает закадровая чехарда. Проект сменил аж трёх композиторов: к саундтреку подступались то Рамин Джавади («Игра престолов»), то Том Холкенборг («Безумный Макс»), пока Гиллеспи не остановился на музыке Клаудии Сарн («Книга Илая») — увы, довольно невыразительной.

Видимо, на том же этапе для пущего драйва забили фильм рок-песнями. Эффект получился обратным: «Супергёрл» окончательно потеряла собственное лицо и превратилась в очередной «фильм Джеймса Ганна»™. Но саундтреки Ганна хорошо работают именно потому, что изначально вписаны в повествование, отражают характер и эволюцию героев. Питеру Квиллу хиты 1970-х напоминали об умершей матери, а Супермен в песне Игги Попа слышал воплощение своих «панковских» идеалов. Для Кары музыка служит разве что альтернативой алкоголю — способом заглушить внешний мир. Увы, эту идею Гиллеспи толком не развивает, и в фильме она кажется чуждой.

Не меньше из «Супергёрл» выбиваются два гостевых персонажа DC (чьи роли, судя по всему, тоже расширили на пересъёмках) — Супермен и неубиваемый охотник Лобо. Обиднее всего то, что их не так уж сложно было вписать в сюжет. Оставаясь на периферии истории, позитивный кузен мог служить для Кары далёким образцом героизма, к которому она постепенно приближается. А беспринципный Лобо, напротив, мог подавать Рути дурной пример, ожесточая её на контрасте с более сдержанной Супергёрл. Вот только в итоговом монтаже герои едва обмениваются друг с другом парой фраз по ходу боя.

Все эти искусственные корректировки курса и попытки подогнать фильм под стиль успешных предшественников живо напоминают об ошибках старого киноцикла DC — прежде всего, фиаско с перемонтированной «Лигой справедливости» . И то, что такая тенденция проявилась в новой вселенной Ганна уже на втором её году, серьёзно настораживает.

Дело даже не в самой «Супергёрл»: франшиза легко переживёт одну малоудачную историю. Уже до конца 2026 года разочарование от фильма наверняка забудется на фоне детективного сериала «Фонари» (его соавтор, кстати, сам Том Кинг) и многообещающего хоррора «Глиноликий». Но «Супергёрл» обозначает пределы творческого контроля Джеймса Ганна. Возможно, он слишком занят собственными фильмами и не успевает курировать чужие. Либо же ему не хватает влияния, чтобы отстаивать видение подчинённых перед фокус-группами и студийным начальством. Пожалуй, второе пугает сильнее.

«Супергёрл» — не катастрофа и точно не худший кинокомикс за последние годы. Авторам не хватило ресурсов и уверенности: многие любопытные аспекты фильма (а тем более его блестящего первоисточника) сокращены или изменены в угоду жанровым нормам. Однако у Кары Зор-Эл ещё есть время стать яркой героиней, а у Джеймса Ганна — сделать выводы из допущенной осечки. Главное, как завещал Супермен, не сдаваться и верить в товарищей по ремеслу.

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