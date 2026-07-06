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#Что почитать#дайджест#анонс

Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2026-го

Борис Невский
6 июля 12:00
1122
9 минут на чтение
Вот уж и середина лета. Отпуска, каникулы, чемпионат мира по футболу… В общем, интересного немало. Без новых книжек тоже не обходится. Сразу две за авторством Джина Вулфа — причём обе завершают его популярные циклы. Вторая знаменитая антология под редакцией Харлана Эллисона. Роман популярного автора космоопер Кевина Андерсона, где астронавты будущего встречают монстров вселенной Лавкрафта. Начало нового мистического цикла Нади Совы… О самых любопытных новинках поведает наш традиционный ежемесячный дайджест. 

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

«Новые Опасные видения»

антология

В 1967 году Харлан Эллисон выпустил антологию «Опасные видения», ставшую эталоном межавторского сборника научной фантастики. Спустя пять лет свет увидела вторая антология, не хуже первой, объёмом более тысячи страниц. В сборник вошли оригинальные произведения, написанные специально для него сорока двумя авторами — и ни один из них не участвовал ранее в «Опасных видениях».

Что нас ждёт: вторая из серии знаменитых антологий, впервые вышла в 1972 году, лауреат «Хьюго» и «Локуса».

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Опасные видения. Главные антиутопии»

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29.06.2018

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Жизнь и произведения неугомонного скандалиста, въедливого сутяжника и великого писателя.

Кевин Андерсон

«Над бездной»

В самой тёмной части Солнечной системы находится червоточина, названная Преисподней. Земная экспедиция, прибывшая туда для изучения аномалии, обнаруживает остатки комплексов давно сгинувшей расы. Причём артефакты представляют огромную угрозу…

Что нас ждёт: первая часть цикла, в котором используется мифология Лавкрафта.

Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Лучшая зарубежная НФ»

Джеймс Смайт

«Искатель»

Звездолёт с экипажем из шести человек отправили в глубины космоса, чтобы исследовать феномен тёмной материи. Однако по разным причинам члены экспедиции гибнут. В живых остаётся только самый бесполезный член команды — журналист Кормак Истон, задачей которого было документировать ход миссии. Связь с Землёй потеряна, корабль летит в никуда…

Что нас ждёт: НФ-триллер, первый роман цикла «Квартет Аномалии», части которого объединяет лишь место и время действия.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

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Кот-император

05.07.2026

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Отрывок, в котором главный герой остаётся в космосе один — и даже без разумного паука.

Дженни Кир

«Бёрлингтон-сквер, 23»

Лондон, 1927 год. Агнес, хозяйка дома номер 23 на Бёрлингтон-сквер, сдаёт комнаты в аренду. Квартиранты — спокойные и достойные люди, поэтому, когда одна из постоялиц внезапно умирает, Агнес тщательно подыскивает ей замену. Но её выбор оказывается роковым — он открывает обывателям путь в мир необычного и фантастического…

Что нас ждёт: внецикловый триллер о параллельных мирах, ключом к которым оказывается обычный лондонский дом.

Издательство / серия: «Азбука» / The Big Book

Николас Биндж

«Восхождение»

Посреди Тихого океана из ниоткуда возникает исполинская заснеженная гора. Туда отправляют международную экспедицию, но она бесследно исчезает. Во второй экспедиции участвуют не только учёные, но и военные. Профессор физики Гарольд Танмор присоединяется к миссии, потому что одна из пропавших исследователей — его бывшая жена Наоко.

Что нас ждёт: НФ-триллер, построенный как сборник писем, написанных учёным, который то ли стал участником секретной экспедиции, то ли отразил в посланиях своё безумие.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Новый фантастический бестселлер»

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Кот-император

07.06.2026

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Отрывок, в котором героям... непросто дается восхождение на ледяную гору, внезапно возникшую посреди Тихого океана.

ФЭНТЕЗИ

Джин Вулф

«Воин Сидона»

Наёмник Латро проклят богами. За ночь он забывает всё, что произошло накануне, поэтому вынужден вести дневник. Из него он узнаёт о своей жизни. В третьей книге Латро попадает в Египет, отправляясь в путешествие по Нилу.

Что нас ждёт: заключительная книга романа-эпопеи «Воин», исторического фэнтези о временах античности. Два начальных романа выходили у нас ещё в конце 90-х, а третий так и не выпустили. Сейчас же будет опубликовано новое, полное издание.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»

Джин Вулф

«Круговорот и тени»

Возвращаясь к Круговороту, летописец Бивень отправляется на поиски Джали — девушки, оказавшейся между жизнью и смертью, — и сталкивается с последствиями древних ритуалов и вмешательством богов.

Что нас ждёт: финальная часть романа-эпопеи «Книга Короткого Солнца», который завершает написанный в жанре технофэнтези Брийский цикл. Также в издание входит сборник эссе и интервью «Тени Нового Солнца».

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Мастера фэнтези»

Константин Соловьёв

«Бумажный тигр. Материя. Том 2»

Новый Бангор — маленькая британская колония на острове в Тихом океане. Однако в этом городе обитает немало странных людей. Некоторые из них и вовсе не люди…

Что нас ждёт: завершающие две части первого тома романа-эпопеи «Бумажный тигр» из цикла фэнтезийного стимпанка «Новый Бангор».

Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Русская городская фэнтези»

Леви Тидхар

«Задача трёх гробов. Расследования Ди, судьи-вампира»

Средневековая Европа, где существует тёмная магия и нечистая сила. А ещё главенствуют вампиры! Судья Ди — древний вампир, который вместе с помощником, человеком по имени Джонатан, расследует загадки, как криминальные, так и мистические.

Что нас ждёт: внецикловый роман в рассказах, юмористическая литературная игра, где смешались фрагменты разных фантастических вселенных.

Издательство / серия: «Эксмо, Fanzon» / «Fantasy World. Мастера фэнтези»

Брэдли Бэлью

«Стена копий»

После Ночи Бесконечных мечей мятежники, включая Чеду, покинули великий город Шарахай. Тем временем уцелевшие короли Шарахая готовятся к грандиозному сражению, исход которого решит судьбу мира.

Что нас ждёт: третья книга цикла ориентального фэнтези «Песнь расколотых песков».

Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Nova Fiction. Мастера зарубежной эпической фэнтези»

О первой книге цикла:

Брэдли Бэлью «Двенадцать королей Шарахая». Ад посреди пустыни

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Тёмное фэнтези на фоне песков

О второй книге цикла:

Брэдли Бэлью «Кровь на песке». Месть разъедает душу

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Ориентальное фэнтези, где авантюра переходит в эпопею

МИСТИКА И ХОРРОР

Надя Сова

«Сажа. Тихий шаг»

В альтернативной реальности с людьми соседствует нечисть, а одинокие люди могут стать проводниками её силы. Именно таков Захар — потерявший вдохновение автор единственного бестселлера. Решив поехать в отдалённую деревню вместе с исследовательским «лагерем для взрослых», он невольно обнаруживает свою странную, мистическую суть…

Что нас ждёт: первый роман новой авторской вселенной Нади Совы, создательницы цикла-бестселлера «Ладный мир». «Сажа. Тихий шаг» открывает цикл самостоятельных историй, объединённых общей мифологией.

Издательство: «O2»

Том Диди

«Хэвен»

В 1961 году в Хэвене произошла серия зверских убийств. Преступника, Пола Грейдера, поймали и осудили, хотя он и отрицал свою вину. Спустя много лет Пол вернулся из тюрьмы, и в городе вновь начались убийства. Но, похоже, настоящий душегуб — не человек…

Что нас ждёт: внецикловый хоррор, получивший премию Брэма Стокера за лучший дебютный роман.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

ДЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

Наталья Спехова

«Вот попали!»

Ввязавшись в глупую драку, одноклассники Ваня и Саша случайно влетели в дверь и оказались… в школе 80-х. С пионерами, трудовым воспитанием и полным отсутствием вайфая. Мальчики запаниковали: как жить без смартфона? Но вернуться было легко. Гораздо страшнее другое: дверь в прошлое начала охотиться за ними. Она выскакивала из ниоткуда, затягивая их в советские времена… Смогут ли одноклассники избавиться от надоедливого прошлого?

Что нас ждёт: внецикловая повесть о юных попаданцах.

Издательство: «Рипол-классик»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Джеймс Баллард

«Утонувший великан»

В оригинальный английский сборник вошли 98 рассказов одного из лучших английских писателей второй половины ХХ века.

Что нас ждёт: рассказы, относящиеся к «странной фантастике» на стыке НФ и магреализма.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Архитектор антиутопий. Фантастика Джеймса Балларда»

АРТБУКИ, ПУТЕВОДИТЕЛИ

Сара Фразетта, Арни Феннер

«Фрэнк Фразетта: Тонкие линии»

Артбук самых впечатляющих работ знаменитого художника, выполненных карандашом, тушью и акварелью. В книгу вошли многие из знаковых иллюстраций Фразетты к фантастике Берроуза и Толкина, а также ряд ранее не публиковавшихся рисунков. Графика сопровождается подробной историей создания легендарных артов.

Что нас ждёт: красочный альбом, созданный внучкой знаменитого художника.

Издательство: Topcreator Publishing

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Харальд Бьёрнсон

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Что такое сёнен? А сёдзё? Правда ли, что Голливуд активно заимствует идеи у создателей аниме? Есть ли у аниме подражатели в других странах? Путеводитель по японской анимации даёт ответы на эти и множество других вопросов. Читателей ждёт рассказ о разных жанрах, выдающихся режиссёрах и знаковых произведениях.

Что нас ждёт: красочный путеводитель, совместный проект «Яндекс.Книг», «Кинопоиска» и «Альпины нон-фикшн». В основе книги — спецпроект «Кинопоиска», материалы которого существенно дополнены и переработаны. Часть текстов написана специально для этого издания.

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Наталия Осояну

«Мифы и легенды Румынии»

На протяжении веков Румыния находилась на перекрёстке культур — именно поэтому здесь говорили на разных языках и верили в непохожих друг на друга богов. В этих условиях возникла многоголосая мифологическая система…

Что нас ждёт: сборник историй, сказок, поверий и песен румынского народа, записанных фольклористами в конце XIX — начале XX века и пересказанных исследователем фольклора и мифологии, известным автором фэнтези Наталией Осояну.

Издательство / серия: «МИФ» / «Мифы от и до. Сборники»

Наталия Чеснокова

«Духи, призраки и божества корейской мифологии»

Корейская мифология сложилась под влиянием разных мировоззрений — шаманизма, буддизма, даосизма, конфуцианства и традиционных верований. Путеводитель по корейским мифам рассказывает о временах, когда животные и растения разговаривали, а монстры вроде кумихо никого не удивляли. Каждый сюжет в книге — ключ к пониманию культуры современной Кореи.

Что нас ждёт: путеводитель-исследование от известного корееведа.

Издательство: «МИФ»

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Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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