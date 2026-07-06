Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2026-го

В 1967 году Харлан Эллисон выпустил антологию «Опасные видения», ставшую эталоном межавторского сборника научной фантастики. Спустя пять лет свет увидела вторая антология, не хуже первой, объёмом более тысячи страниц. В сборник вошли оригинальные произведения, написанные специально для него сорока двумя авторами — и ни один из них не участвовал ранее в «Опасных видениях».





Что нас ждёт : вторая из серии знаменитых антологий, впервые вышла в 1972 году, лауреат «Хьюго» и «Локуса».





