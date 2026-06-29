Какие фильмы смотреть в июле 2026? Нолан, Marvel и два «Некрономикона»

В этом месяце мы не делим премьеры на российские и зарубежные. Во-первых, в отечественном прокате затишье, из интересных новинок разве что несколько хорроров. А во-вторых, мы надеемся, что и импортные новинки попадут к нам по параллельному прокату. Ведь на Западе как раз в разгаре сезон летних блокбастеров, и выходят как минимум два из самых ожидаемых фильмов года.

Мировые премьеры

Одиссея

Odyssey

Когда? 15 июля 2026.

Что? Мифологический эпос от Кристофера Нолана по поэме Гомера.

О чём? Об Одиссее, царе древнегреческой Итаки. Победив в Троянской войне, он пытается доплыть домой — но на пути встают чудовища, коварные колдуньи и прочие препятствия. А на Итаке героя войны уже готовы признать погибшим, чтобы захватить власть, и только жена и сын ещё ждут возвращения царя.

Чего ждём? Ещё полгода назад это был, пожалуй, самый ожидаемый фильм года. Живой классик Нолан, создатель «Тёмного рыцаря» и «Интерстеллара», снимает греческую мифологию! В ролях Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй и Том Холланд! Что может пойти не так?

Но с тех пор опубликованные кадры, ролики и подробности кастинга многих заставили насторожиться. Уж очень неаутентично выглядит в трейлерах Древняя Греция с такими доспехами и тусклыми цветами. Спорным вышел и выбор на роль Елены Лупиты Нионго (бесспорно, красавицы, но явно не греческой). Фильм точно будет не попыткой хотя бы квазиисторической реконструкции, отдающей дань античной культуре, это просто фэнтези про воображаемый условный мир.

И всё же хочется верить в Нолана и его проверенную команду — оператора Хойте ван Хойтема, композитора Людвига Йоранссона и других людей, которые почти в том же составе сняли «Оппенгеймера». По крайней мере, выглядеть и звучать «Одиссея» будет круто.

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Человек-паук: Новый день

Spider-Man: Brand New Day

Когда? 29 июля 2026.

Что? Супергеройский фильм по вселенной Marvel.

О чём? В прошлом фильме всему миру стёрли память о личности Питера Паркера, так что супергерой начинает как бы с нуля. И сразу сталкивается с проблемами: его организм неконтролируемо мутирует, начинает источать органическую паутину. А ведь Спайди как-то надо справляться с преступниками вроде Скорпиона и Надгробия и неизвестным суперзлодеем, который стоит за ними!

Чего ждём? Мягкий перезапуск серии с Томом Холландом. Новый режиссёр Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи») возвращает Дружелюбного соседа Паучка из миротрясущих кроссоверов обратно на улицы Нью-Йорка, навстречу более мрачным и приземлённым приключениям. Кроссоверы тут тоже будут — но в основном с «уличными супергероями» из сериалов Netflix: в фильме точно появится Каратель, а по слухам, ещё и Сорвиголова. Основную Киновселенную Marvel же представляет Халк.

Что касается «секретного» злодея, большинство знатоков полагает, что это Шакал — генетик, помешанный на экспериментах с ДНК. Уж слишком хорошо он сочетается с темой охвативших Питера мутаций.

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Моана

Moana

Когда? 8 июля 2026.

Что? Полинезийская сказка, ремейк мультфильма.

О чём? О девушке Моане, дочери вождя, которая отправляется в плавание на плоту по Тихому океану, чтобы спасти свой остров. И о могучем полубоге Мауи, который ей помогает.

Чего ждём? Почти покадровую копию мультфильма Disney, которому не исполнилось ещё и 10 лет (юбилей будет в ноябре). Только яркие цвета стали чуть тусклее, а Мауи — заметно старше. Его снова играет великан Дуэйн Джонсон, который озвучивал мультфильм, но мультяшный бутуз останется вечно молодым, а реальному Скале как-никак 54 года.

Судя по трейлеру, это точно та же «Моана», всё так же красиво, но, к сожалению, практически ничего нового. Похоже, в Disney рассчитывают в первую очередь на тех детей, кто пропустил оригинал.

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Миньоны и монстры

Minions & Monsters

Когда? 1 июля 2026.

Что? Комедийный мультфильм по вселенной «Гадкого Я».

О чём? О миньонах, маленьких жёлтых чувачках, говорящих абракадаброй. На сей раз они не прислуживают монстрам, а пытаются снять кино про монстров в Голливуде 1920-х. Но чудища должны быть самые настоящие! В этом им поможет монстрик Гуми — он как Ктулху, только маленький.

Чего ждём? «Миньоны» пародируют Лавкрафта — признайтесь, этого мы с вами не ожидали! В трейлере появился и самый натуральный шоггот, и даже «Некрономикон». На этом фоне пародии на чёрно-белый Голливуд отходят на второй план — отсылок к старым фильмам в трейлере почему-то намного меньше.

Впрочем, более серьёзными всё это «Миньонов» не делает. Перед нами всё та же дурашливая комедия про ходячие жёлтые бобы, которые падают мордой в грязь, смешно переодеваются и лопочут неуместные испанские слова. Просто шутки тут на сей раз с неожиданными отсылками.

Барашек в ящике». Её мировая премьера была в Японии в мае, а в российском прокат фильм ожидается в сентябре — тогда о нём и вспомним снова. А ещё в западный прокат выходит японская фантастическая драма «». Её мировая премьера была в Японии в мае, а в российском прокат фильм ожидается в сентябре — тогда о нём и вспомним снова.

Российские премьеры

Зловещие мертвецы: Пекло

Evil Dead Burn

Когда? 16 июля 2026.

Что? Зомби-ужасы, часть серии «Зловещие мертвецы».

О чём? У Сьюзен умер сын, он же муж Элис. Семья собралась в старом доме, чтобы помянуть покойного, — и нашла в подвале «Некрономикон», книгу мёртвых. Попытка воскресить мертвеца привела к тому, что члены семьи один за другим превращаются в одержимых зомби. Того и гляди, семья воссоединится — только уже на том свете.

Чего ждём? Новая часть франшизы снята режиссёром-новичком Себастьяном Ваничеком (на его счету пока только ужастик «Паутина страха»). Она связана с фильмами Сэма Рэйми не героями, а только основами сюжета: домик, книга, зомби. Вернее, «дедайты», которые не ковыляют, клянча мозги-и-и, а корчат страшные рожи, разговаривают и даже подкалывают своих жертв.

Возвращения Эша Уильямса с бензопилой даже в камео ждать не стоит, как и циничного чёрного юмора. Пара забавных моментов в трейлере всё же есть, но в целом «Пекло» — чистокровный хоррор, ближе к мрачной «Чёрной книге» 2013 года, а не к отвязной «Армии тьмы».

А помните? Эш против зловещих мертвецов: воистину Groovy! Александр Гагинский 13.01.2016 31668 «Зловещие мертвецы» восстали из могилы во всей красе. Весело, кроваво, динамично.

Её личный ад

Her Private Hell

Когда? 23 июля 2026.

Что? Футуристический арт-триллер от Николаса Виндинга Рефна.

О чём? О маньяке, Кожаном человеке, который охотится на женщин в неоновом городе будущего. Красотки-соперницы, случайно увидевшие его преступления, вынуждены действовать сообща, чтобы не стать следующими жертвами.

Чего ждём? Новый фильм Рефна — околоартхаусного режиссёра, мастера задумчивых триллеров в неоновой эстетике («Драйв», «Неоновый демон», «Только бог простит»). Его очередная картина напоминает джалло — поджанр триллеров про красавиц и маньяков (или даже красавиц-маньячек) — только перенесённое в условное недалёкое будущее.

Критикам, правда, «Её личный ад» не понравился. Про него пишут, что это слишком претенциозный и бессвязный фильм, который упивается собой и не снисходит до простой аудитории. Но все признают, что выглядит он очень стильно.

Пиноккио: Раскрепощённый

Pinocchio: Unstrung

Когда? 30 июля 2026.

Что? «Антисказочные» ужасы.

О чём? О Пиноккио, деревянном малыше, которого сделал столяр Джеппетто в качестве друга своему сыну. Ожившая кукла мечтает стать настоящим мальчиком — а для этого нужно забирать органы у живых людей.

Чего ждём? Ужастик по мотивам классической сказки, входящий в одну серию с дилогией «Винни Пух: Кровь и мёд» и от того же режиссёра Риса Фрейк-Уотерфилда. Пиноккио здесь похож на диснеевского, но на всякий случай не слишком — мультфильм Disney перейдёт в общественное достояние только в 2036-м. В качестве приглашённой звезды в фильме поучаствовал Роберт Энглунд — сам Фредди Крюгер, впрочем, здесь у него лишь роль на озвучке демонического сверчка-искусителя.

А также: прочие ужасы Могильный ритуал. Зло вернулось (Sengkolo: Petaka Satu Suro) — индонезийский ужастик про одержимую девочку. Продолжение фильма «Могильный ритуал», к которому на сей раз, к счастью, не приделали слово «Астрал». Оно приходит снизу (Bajo tus pies) — испанский ужастик про семью с детьми, которая переезжает в проклятую… квартиру, для разнообразия. Орудия. Новая глава (Waktu Maghrib 2) — индонезийский ужастик про злого духа и одержимую девочку. На самом деле называется «Закат 2» и не имеет отношения к фильму «Орудия». Призрак в клетке (Hantu Dalam Sel) — индонезийско-корейский ужастик про злого духа, убивающего заключённых в тюрьме. Pacífico Рейс 298 (Black Box) — американский фантастический ужастик про инопланетных паразитов на самолёте. Чужой. Остров проклятых (Pacífico) — латиноамериканский триллер про робинзонов и монстров на острове. Никак не связан ни с «Чужим», ни с «Островом проклятых». Школа призраков (The Invisible Half) — японский ужастик про привидения в школе.

А также: повторный прокат Запределье The Fall Когда? 16 июля 2026. Дивно красивая кинопритча Тарсема Сингха в духе магического реализма. Всё «фэнтези» происходит лишь в истории, которую рассказывает девочке в больнице искалеченный каскадёр, выдумывая всё на ходу. Но события в сказке переплетаются с реальностью и даже влияют на неё. «Запределье» — один из тех фильмов, которые точно стоит посмотреть на большом экране. Картине в этом году исполняется 20 лет, а она всё ещё смотрится ярче и красивее современных блокбастеров.

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