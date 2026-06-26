«Общество летучих мышей»: реальная история «русского Бэтмена» в основе книги

В истории литературы и поп-культуры нередко встречаются сюжеты, которые кажутся слишком необычными, чтобы быть правдой. Тайные общества, ночные патрули, загадочные символы на старых зданиях — обычно всё это существует только на страницах романов. Но иногда реальность оказывается не менее выразительной, чем художественный вымысел. Именно так произошло с ростовским «Обществом летучих мышей» — организацией, которая действительно существовала в начале XX века, а спустя более ста лет вдохновила вышедший в издательстве «Черным-бело» роман Александры Маркеш.
Сегодня эта история звучит почти как городская легенда. В Ростове-на-Дону времён Первой мировой войны действовало добровольческое объединение горожан, помогавшее полиции патрулировать улицы. Из-за нехватки кадров правоохранители не справлялись с ростом преступности, и на помощь пришли обычные жители города. Они выходили в ночные дозоры, следили за порядком на окраинах и фактически становились чем-то вроде народной дружины задолго до появления самого понятия.
Фото из vk-сообщества Евгения Зубкова
Но главным в этой истории оказалось даже не назначение общества, а его название. «Общество летучих мышей» собиралось возле здания на Большой Садовой, 23 — одного из самых узнаваемых домов старого Ростова. На фасаде этого дома до сих пор можно увидеть барельефы летучих мышей с расправленными крыльями. Именно они и дали имя организации. Причём сами изображения выглядят настолько кинематографично, что современному зрителю трудно отделаться от ассоциаций с символикой Бэтмена.
Фото из vk-сообщества Евгения Зубкова
Эта деталь и превратила локальную ростовскую историю в настоящий интернет-феномен. Несколько лет назад художник Евгений Зубков опубликовал в своём ВК арт, вдохновлённый реальной статьёй из дореволюционной газеты начала XX века: там к местным токарям и участникам еврейского кружка, организовавшим «Общество», присоединился и защитник Готэма. В Сети существует теория, что именно эта история могла вдохновить автора комиксов и художника Боба Кейна на создание необычного супергероя: он общался с русскими эмигрантами во Франции, и их рассказы о ночных патрулях и необычном названии общества добровольных защитников города не могли не впечатлить его.
Особую атмосферу этой истории добавляет и сам Ростов начала XX века. Большой портовый город, быстро растущий торговый центр, смешение культур, купеческие особняки, криминальные районы, шумные рынки и постоянное ощущение движения. В таком пространстве легко представить не только реальные ночные патрули, но и почти мистическую организацию, скрывающуюся за официальной вывеской. Именно эту идею развивает роман «Общество летучих мышей». Авторы берут реальный исторический факт и превращают его в мрачное городское фэнтези, где за фасадом добровольческого объединения скрывается вампирская ложа. В книге общество уже не просто помогает полиции, а становится инструментом власти и охоты. Ростов превращается в город, где рядом существуют криминальный реализм, политические интриги и сверхъестественные существа.
Моё предприятие называется «Общество летучих мышей». Молодые юноши, полные горячей крови, возжелали поддержать полицию в их непростом деле по защите города. Наша скромная ложа возглавит их, чтобы занять новое место в истории Ростова, а также трапезничать ночью без помех, откинув все подозрения своих новых друзей в законе.
В центре книги оказываются Агата и Осип — герои, которым приходится выбирать сторону в стремительно меняющемся мире. И в этом сюжет неожиданно перекликается с самим Ростовом той эпохи: городом на границе старого и нового времени, где привычный порядок уже начинает рушиться, а впереди ждут революции, войны и полное переустройство жизни.
В «Обществе летучих мышей» есть всё, что мы любим в хороших городских легендах: реальные адреса, архивные статьи, красивые совпадения и пространство для фантазии. А ещё ощущение, что прошлое гораздо загадочнее, чем кажется на первый взгляд. И если вы когда-нибудь окажетесь в Ростове-на-Дону, стоит пройти по Большой Садовой и поднять голову вверх у дома № 23. Летучие мыши по-прежнему на месте.
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