«Общество летучих мышей»: реальная история «русского Бэтмена» в основе книги

арт, вдохновлённый реальной статьёй из дореволюционной газеты начала XX века: там к местным токарям и участникам еврейского кружка, организовавшим « Общество », присоединился и защитник Готэма. В Сети существует теория, что

с русскими эмигрантами во Франции, и их рассказы о ночных патрулях и необычном названии общества добровольных защитников города не могли не впечатлить его.