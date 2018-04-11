Новый сериал от Amazon станет приквелом к событиям книги «Властелин колец». Кто-то может подумать: «А чем события древних эпох — не приквел? Они ведь произошли до Войны Кольца». Сразу отвечаем: у Amazon пока нет прав на «Сильмариллион», а значит — никакого Илуватара, Мелькора и иже с ними. Но мы уверены, что целая команда сценаристов уже ломает головы, чем удивить зрителя, имея на руках материал «Властелина колец» и «Хоббита». А материала там немало, — в особенности благодаря обширным приложениям. Этот материал прислал наш читатель Паша Петрушин, который он написал для группы Tolkien Exclusive.

Скорее всего, мы увидим некую историю, которую сценаристы вплетут в уже придуманные Толкином события, предшествующие «Властелину колец». Проследить за их фантазией невозможно, а вот сделать подробный разбор событий между «Хоббитом» и «Властелином колец» и попытаться спрогнозировать, что именно может попасть в сериал, — это запросто. Тем более что за прошедшие между двумя книгами 77 лет в Средиземье произошло несколько важных событий. Они достаточно интересные, чтобы затронуть их в сериале.

Краткая памятка 2941 год Третьей Эпохи — время действия «Хоббита» 3001 год Третьей Эпохи — начало событий книги «Властелин колец» (Бильбо празднует свой 111-ый день рождения) 3018 год Третьей Эпохи — начало основной фазы книги «Властелин колец» (Фродо с кольцом отправляется в Ривенделл)

Саурон набирает силу

Если вы читали или смотрели «Хоббита», то знаете, что во время путешествия Бильбо к Одинокой горе Гэндальф отлучался, чтобы выдворить из Дол Гулдура — крепости южного Лихолесья — некоего Некроманта. Под этим именем скрывался бестелесный Саурон, который в итоге лишился своей твердыни и был вынужден вернуться в Мордор. С этого момента Саурон начинает копить силы на широких просторах Горгорота и готовится к войне, которой суждено развернуться в ходе событий книги «Властелин колец«.

Что могут использовать создатели сериала? Постройкой Барад-дура, знаменитой Тёмной Башни, увенчанной Оком Саурона, вряд ли кого-то удивишь. А вот возвращение Дол Гулдура — уже более интересное зрелище. В 2951 году Саурон послал троих назгулов, чтобы вновь занять и отстроить крепость в Лихолесье. До самой Войны Кольца Дол Гулдур наращивал силы, чтобы в конечном итоге атаковать эльфов Лихолесья и Лориэна. Трандуил и Галадриэль отстояли свои королевства большой ценой.

В фильмах эти события опущены, в книгах — упомянуты вскользь, так что никто не мешает сценаристам сдвинуть их во временной линии на несколько лет назад и показать лесную войну орков с эльфами во всей её красе.

Возрождение Дейла

Расположенный у подножья Одинокой Горы город Дейл когда-то испытал незавидную судьбу и был уничтожен драконом Смаугом вместе с гномьим королевством Эребор. Однако в ходе событий «Хоббита» Смауг был повержен, Одинокая Гора — освобождена, и в северо-восточной части Средиземья установилось относительное спокойствие.

Возрождённый Дейл испытал новое потрясение лишь много лет спустя, в ходе Войны Кольца. На город по приказу Саурона напала армия людей Востока. Они смяли борону, люди и гномы отступили к Эребору, и короли обоих народов — Бранд и Даин — погибли, защищая ворота. Эребор держал осаду несколько дней, пока до истерлингов не дошли известия о поражении Саурона. Это вселило в нападающих великий страх, и защитники Эребора изгнали их со своих земель.

Собственно, создатели сериала, как и в прошлом пункте, вполне могут переместить войну Дейла с истерлингами на десяток лет раньше. У шоураннеров развязаны руки — в фильмах Питера Джексона эти события вообще не были показаны.

Скитания Голлума

Когда Голлум потерял Кольцо Всевластья, он не стал сидеть сложа руки. Его одержимость кольцом оказалась настолько велика, что пересилила его ненависть к солнечному свету. Голлум покинул Мглистые горы и начал поиски своей «прелести».

Поскольку след Бильбо давно остыл, Голлум направился в Мордор, где был схвачен назгулами и под пытками выдал всё, что знал о кольце. Именно так Саурон узнал, что его артефакт оказался у некоего Бэггинса из Шира. Затем Голлума освободили, но его свобода оказалась недолгой — вскоре его поймал Арагорн и передал Гэндальфу. Волшебник выяснил у него некоторые детали истории, о которых не знал сам. Это сподвигло его отправиться в Шир и уговорить Фродо вместе с кольцом покинуть Хоббитон.

Голлума передали эльфам Лихолесья. Когда орки напали на Лесное королевство, он улучил момент и сбежал. Дальнейшие события мы знаем по «Властелину колец»: Голлум вновь напал на след кольца, когда Братство пересекало Морию, и вскоре повёл Фродо и Сэма к Роковой горе.

Из жизненных перипетий Голлума могла бы получиться неплохая сюжетная линия для будущего сериала. Всё-таки он слишком значимый персонаж, чтобы его игнорировать.

Молодость Арагорна

Во времена событий «Хоббита», когда Бильбо уже прослыл настоящим героем, Арагорн ещё ходил пешком под стол и знать не знал о своём королевском происхождении. Будучи двухлетним младенцем, он потерял отца, но на попечение его принял владыка Элронд из Ривенделла. Малыша нарекли Эстэлем, растили в окружении эльфов и лишь по достижении 21-летнего возраста открыли правду о том, что на самом деле он наследник Исильдура, последнего короля Гондора.

Откровение Элронда мало что изменило в жизни юноши. Арагорн продолжил жизнь странника и скитальца: исходил все дороги Эриадора, заручился дружбой Гэндальфа, стал известен в Шире и его окрестностях под именем Бродяга. В период с 2957 по 2980 года Арагорн отправился в долгое путешествие по Средиземью, а под псевдонимом Торонгил («Звёздный орёл» в переводе с синдарина) успел послужить в армиях Рохана и Гондора. Многие из деяний Арагорна серьёзно ослабили Саурона и его союзников, что оказало влияние на Войну Кольца. В частности, он руководил дерзкой атакой гондорских кораблей на порт Умбар. Это значительно снизило угрозу для Гондора с юга.

Одних только ратных подвигов Арагорна хватит на события целого сезона! Но кроме них следопыт подарил Средиземью ещё одну важную сюжетную линию. Ещё в юности он влюбился в Арвен — прекрасную дочь владыки Элронда, которая почти всю жизнь времени проводила в Лориэне. Возвращаясь из своего путешествия по королевствам людей, Арагорн вновь повстречал Арвен. Они целый год провели вместе в Карас Галадоне, городе Лориэна. Там, в сени величественных мэллорнов, они поклялись друг другу в вечной любви.

Элронд дал Арагорну своё согласие на женитьбу на его дочери, но лишь с тем условием, что Арагорн сперва станет королём Гондора. Так оно в итоге и вышло. Эту историю со счастливым концом уже экранизировал Джексон в своей трилогии.

У Арагорна есть все шансы стать одним из главных героев грядущего сериала. Воин-следопыт, путешествующий по Средиземью, — что может быть интересней? Посмотрим, сделают ли сценаристы сериала такие же выводы.

Предательство Сарумана

В 2953 году состоялась последняя встреча Белого Совета волшебников, в который входили Гэндальф, Саруман, Галадриэль, Элронд и Кирдан Корабел. На Совете обсуждались кольца власти, и Гэндальф высказал подозрения, что Бильбо добыл кольцо Саурона. Но их развеял Саруман, рассказавший, что артефакт был утерян в водах реки Андуин. Сарумана встревожили новости, что Саурон набирает силы в Мордоре, и поэтому волшебник начал укреплять крепость Изенгард.

Саруман завидовал Гэндальфу и отчасти опасался его, поэтому разослал шпионов, чтобы следить за перемещениями волшебника. Так он узнал о Шире и о большом интересе Гэндальфа к хоббитам. Саруман начал рассылать агентов в город Бри и его окрестности, а также строить козни Рохану. Окончательно Саруман перешёл на сторону зла, когда воспользовался палантиром — одним из магических камней, используемых для связи на огромные расстояния, — и тем самым привлёк внимание Саурона.

Тёмный властелин прельстил Сарумана вступить с ним в союз и превратил бывшего белого волшебника в своего соратника. Саруман начал выращивать орков, в том числе и их улучшенную породу — урук-хаев, а также массово вырубать леса, чтобы добывать топливо для своих кузниц. Этим он сильно разозлил энтов — и во «Властелине колец» мы увидели, как на это отреагировали обитатели лесов. Но если исключить финал истории, то переход мага на «тёмную сторону» может стать любопытной сюжетной линией для сериала.

Экспедиция Балина в Морию

Некогда великое гномье королевство Казад-дум, а ныне заброшенная и кишащая тёмными созданиями Мория всегда привлекала поклонников Толкина своей таинственностью и притягательной мрачностью. И вряд ли создатели сериала пройдут мимо этого подземелья. Ведь как раз незадолго до начала «Властелина колец» именно там произошло одно из самых трагических событий конца Третьей Эпохи — полное истребление колонии Балина в Мории.

В 2989 году гном Балин, верный соратник Торина и один из ключевых персонажей «Хоббита», попытался вернуть гномам богатства Казад-дума, для чего собрал экспедицию в копи Мории. К слову, в отряд входили Ори и Оин, путешествовавшие вместе с Бильбо и Гэндальфом в «Хоббите». Поначалу всё шло хорошо: гномы вошли в Морию через восточные ворота, основали колонию в Двадцать первом чертоге, и Балин разместил свой трон в палате Мазарбула — той самой, куда через тридцать лет попадёт Братство кольца.

Через пять лет от основания колонии Балин погиб — его убила орочья стрела. Это лишь первая трагедия в короткой истории экспедиции. Орки нагрянули с востока и полностью заблокировали выход — гномы оказались в ловушке. Оин попытался найти западные ворота Мории, но обнаружил лишь затопленную дверь и Глубинного Страж — тварь, которая попыталась утащить Фродо на дно своего пруда. Гномам пришлось держать последнюю оборону у гробницы Балина в палате Мазарбула, и в ходе сражения их всех перебили.

Перед нами — мрачный и печальный сюжет, который может стать украшением сериала от Amazon. Мы очень ждём, что в экранизации расскажут больше об этих событиях. Ведь экспедиция Балина — это, по большому счёту, единственное яркое упоминание гномов в период между «Хоббитом» и «Властелином колец». Не стоит ими пренебрегать.

* * *

Мы рассказали о самых интересных событиях, которые Толкин заложил в короткий промежуток между «Хоббитом» и «Властелином колец». Будет интересно увидеть, какой именно путь предпочтут создатели сериала — вполне возможно, что они возьмут за основу одну из этих идей.

Этот материал прислал наш читатель Паша Петрушин,

который он написал для группы Tolkien Exclusive.