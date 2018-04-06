В ноябре прошлого года интернет-гигант и стриминговый сервис Amazon подтвердил, что запускает в производство сериал по «Властелину колец». Тогда СМИ рассказали, что покупка одних только прав обошлась компании в 250 миллионов долларов! Сколько же денег уйдёт на производство?

Возможно, даже больше, чем на экранизацию от Питера Джексона — до миллиарда долларов! Эту информацию в недавней статье привели и журналисты издания The Hollywood Reporter. Они выяснили, что производство займёт минимум два года — неудивительно, ведь до съёмок ещё очень далеко: нужно найти сценаристов, продюсеров, актёров и режиссёров. Издание сообщает, что интернет-гигант замахивается на 5 сезонов.

Руководство Amazon во главе с директором Джеффом Безосом последние несколько недель вело переговоры с издателем HarperCollins, компанией New Line и организацией Tolkien Estate, которая занимается правами наследования Толкина.

Это самая сложная сделка, в которой мне доводилось участвовать. Но мы смогли её быстро обработать, все стороны заключили близкие отношения. Это было трудно, но все друг другом довольны, мы ощутили себя одной командой после закрытия сделки. Мэтт Галсор, представитель Tolkien Estate

Любопытная деталь: у Warner Bros. и у её «дочки» New Line никогда не было прав на телевизионные проекты по «Властелину колец», но условия сделки разрешают Amazon использовать любые материалы из фильмов. Что это значит, пока не объясняют. Возможно, речь идёт только про персонажей и их образы. Или про отдельные отрывки из кино. Не исключено, что Amazon даже покажет в сериале вырезанные сцены или дополнительные кадры, не вошедшие в фильмы Джексона.

Что касается режиссёра, то его тоже могут подключить к сериалу. Адвокат Джексона не участвовал в сделке и переговорах сторон, но сейчас он выступает посредником между Amazon и постановщиком.

Сейчас известно, что действие грядущего шоу развернётся до событий «Властелина колец», а права Amazon включают также производство различных спин-оффов. Вероятно, мы увидим период между событиями «Хоббита» и «Властелина колец». Хотя загадывать пока рано.