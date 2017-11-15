13 ноября Amazon Studios подтвердили, что сериал по мотивам «Властелина колец» точно будет запущен в производство: сделка успешно завершена, а все правовые вопросы улажены. Портал Deadline попытался разобраться, во сколько обойдётся сериал по самой знаменитой фэнтези-истории.

Вначале нужно оговориться, что студии предстоит ещё много работы. Нужно найти сценаристов, продюсеров, утвердить сюжет, актёрский состав, подготовить съёмочную группу. Ждать сериал в ближайшее время точно не стоит. Понятно одно — Amazon очень хочет занять нишу главного фэнтези-сериала после завершения «Игры престолов». И готов на это раскошелиться.

Во-первых, авторские права. Как сообщают источники, студия выложила Tolkien Estate примерно 250 млн долларов лишь за право на экранизацию! При этом за такую возможность боролись гиганты Netflix и Hulu — им тоже был интересен этот проект. Со слов того же источника, у Amazon есть некоторые ограничения в плане того, что можно делать в сериале, а что нельзя. По всей видимости, речь идёт о том, что сериал, действие которого развернётся до событий «Братства кольца», не должен противоречить сюжету «Властелина колец».

Во-вторых, стоимость производства. Deadline пишет, что по производственному бюджету шоу сравнимо с голливудским блокбастером — примерно 100-150 млн долларов. Для сравнения, бюджет каждой части «Властелина колец» Джексона был чуть выше 90 млн долларов. И это не считая затрат на рекламу! Хотя в целом эта сумма сопоставима с современными массовыми сериалами: каждый сезон «Игры престолов» обходится примерно в 90 млн долларов, «Ходячих мертвецов» — в 60-80 миллионов, а «Мир Дикого Запада» стоил HBO 100 млн долларов.