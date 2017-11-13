Неделю назад стало известно, что компания Amazon ведёт переговоры с Warner Bros. Television о съёмках сериала по мотивам «Властелина колец». Ранее никаких подробностей не сообщалось, но теперь издание Variety пишет, что сделка состоялась и Amazon запускает шоу в производство.

Кроме того, портал поделился некоторыми важными подробностями. Теперь мы знаем, что сюжет сериала развернётся до события «Властелина колец», то есть ещё раньше, чем «Братство Кольца». Подписанный контракт подразумевает, что Amazon смогут при желании запустить в производство и спин-оффы шоу. Разрабатывать новый фэнтезийный сериал Amazon будет вместе с организацией наследников Толкина Tolkien Estate and Trust, HarperCollins и New Line Cinema, подразделением Warner Bros. New Line Cinema, в числе прочего, активно участвовала в создании трилогии фильмов Джексона.

Книги и фильмы «Властелин колец» — это культурный феномен, который захватил воображение целых поколений фанатов. Для нас огромная честь работать сообща с нашими коллегами Tolkien Estate and Trust, HarperCollins и New Line Cinema для создания сериала. Мы крайне взволнованы тем, что нам предстоит совершить ещё одно эпическое путешествие в Средиземье вместе с поклонниками.

Продюсер Amazon Шэрон Толь Игуадо

С заявлением Игуадо согласен и представитель Tolkien Estate. Удивительное дело, что студии удалось найти общий язык с наследниками Толкина, которые всегда были невысокого мнения об экранизациях книг Профессора.

Шэрон и команда Amazon Studios поделились выдающимися идеями того, как донести до экраны ранее неисследованные истории, основанные на оригинальных записях Дж. Р. Р. Толкина.

Мэтт Гальсор, представитель Tolkien Estate and Trust и HarperCollins

Что же, нам остаётся только надеяться и ждать, что новое шоу оправдает возложенные ожидания. Переплюнуть фильмы Джексона будет непросто, так может, удастся снять что-то оригинальное?

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