Один ремейк, чтобы править всеми!

Компания Amazon ведёт переговоры со студией Warner Bros. Television о покупке прав на сериальную адаптацию «Властелина колец». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что в сделке заинтересован исполнительный директор Amazon Studios Джефф Безос, который считает масштабные телевизионные сериалы вроде «Человека в высоком замке» важными для сервиса. Безос и представители Warner Bros. Television отказались давать журналистам какие-либо комментарии. Источники издания подчёркивают, что пока говорить о потенциальном сериале рано — предстоит утрясти ещё множество правовых вопросов.

О проекте не сообщается никаких подробностей. Известно лишь, что руководство студии ищет подходящего сценариста, который готов перенести действие на малые экраны.

Любопытно, что эта новость появилась спустя четыре месяца после того, как наследники Толкина и студия Warner Bros. уладили судебный иск на 80 миллионов долларов, длившийся пять лет. Сперва Tolkien Estate предъявили претензию к студии из-за нарушения авторских прав, затем студия подала иск на наследников из-за того, что не удалось продать цифровые права на «Хоббита». В итоге дело порешили миром; подробности заключённого договора не сообщаются.