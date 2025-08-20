«Та игра, которую ждали фанаты RTS» — детали из превью Warhammer 40K: Dawn of War 4

В рамках gamescom 2025 была анонсирована Warhammer 40,000: Dawn of War 4, в которую уже успели сыграть журналисты и поделиться своими впечатлениями.





Разработчики не стремились переизобрести жанр, а решили сосредоточиться на создании классической RTS для поклонников стратегий и вселенной Warhammer 40,000. Игроков ждут захват ресурсов, развитие базы и бои на картах с параллельным укреплением обороны.





По словам творческого директора Яна Тейсена, Dawn of War 4 — это «современная интерпретация того, какой могла бы быть оригинальная игра сегодня».







На старте в игре будет представлено четыре фракции: Адептус Астартес, Адептус Механикус, некроны и орки. Каждая получит собственную кампанию, причём длиннее, чем в оригинальной DoW. Решения, принятые в одной кампании, будут влиять на события других — например, выбор союзников у орков может отразиться на миссиях космодесантников.







Отдельно выделили систему синхронных убийств: когда юниты сталкиваются в ближнем бою, игра динамически создаёт уникальные анимации. В демо-версии журналисты отмечали, что за такими сценами легко залипнуть, забыв о происходящем на базе.







Новинкой занимается относительно небольшая команда KING Art, известная по Iron Harvest, хотя до этого серией заправляла Relic.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 запланирован на 2026 год для PC.