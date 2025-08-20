КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Та игра, которую ждали фанаты RTS» — детали из превью Warhammer 40K: Dawn of War 4

Андрей Квасков
20 августа 16:06
348
2 минуты на чтение
В рамках gamescom 2025 была анонсирована Warhammer 40,000: Dawn of War 4, в которую уже успели сыграть журналисты и поделиться своими впечатлениями.

Разработчики не стремились переизобрести жанр, а решили сосредоточиться на создании классической RTS для поклонников стратегий и вселенной Warhammer 40,000. Игроков ждут захват ресурсов, развитие базы и бои на картах с параллельным укреплением обороны.

По словам творческого директора Яна Тейсена, Dawn of War 4 — это «современная интерпретация того, какой могла бы быть оригинальная игра сегодня».

На старте в игре будет представлено четыре фракции: Адептус Астартес, Адептус Механикус, некроны и орки. Каждая получит собственную кампанию, причём длиннее, чем в оригинальной DoW. Решения, принятые в одной кампании, будут влиять на события других — например, выбор союзников у орков может отразиться на миссиях космодесантников.

Отдельно выделили систему синхронных убийств: когда юниты сталкиваются в ближнем бою, игра динамически создаёт уникальные анимации. В демо-версии журналисты отмечали, что за такими сценами легко залипнуть, забыв о происходящем на базе.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 запланирован на 2026 год для PC. Новинкой занимается относительно небольшая команда KING Art, известная по Iron Harvest, хотя до этого серией заправляла Relic.
Андрей Квасков
