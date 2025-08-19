КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Фильмы по Стивену Кингу, которые не стоит пропускать
Кто сыграет семью Уизли в «Гарри Поттере» от HBO

Дмитрий Кинский
19 августа 18:30
290
1 минута на чтение
HBO продолжает раскрывать актерский состав грядущей телеадаптации «Гарри Поттера», на этот раз внимание уделили семье Уизли.
  • Тристан Харланд — Фред;
  • Габриэль Харланд — Джордж;
  • Рори Спунер — Перси;
  • Грейси Кокрейн — Джинни.
Рона Уизли, напомним, сыграет Аластар Стаут. Роли его друзей — Гарри и Гермионы — исполнят Доминик Маклафлин и Арабелла Стэнтон.
Съемки «Гарри Поттера» уже стартовали и продлятся до мая 2026 года. Премьера первого сезона состоится в 2027-м.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Трейлер второго сезона Fallout, новый Black Myth и аниме по Sekiro — что показали на gamescom 2025

В Helldivers 2 пройдет кроссовер с Halo: ODST
В честь релиза на Xbox Series.

Новая книга Виктора Пелевина выйдет в 2025 году

Авторам Marvel Rivals разрешили создавать оригинальных персонажей

Нью-Вегас на первых кадрах второго сезона сериала Fallout
Премьера в декабре.

Белла Рамзи не против сыграть Человека-паука

В «Охоте за Голлумом» появится Фродо

«Дюна 2» и The Tainted Cup — названы победители премии «Хьюго 2025»
И фото самой статуэтки есть!

Первый трейлер фэнтезийной комедии «Горыныч»
Фильм выйдет в прокат 23 октября.

Первые кадры сериала Vought Rising — приквела «Пацанов»
Даты выхода пока нет.
