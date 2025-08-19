Трейлер второго сезона Fallout, новый Black Myth и аниме по Sekiro — что показали на gamescom 2025

19 августа прошла церемония открытия gamescom 2025, ведущим которого выступил организатор The Game Awards Джефф Кили.

Мы по традиции собрали все самые интересные анонсы и трейлеры.

Hollow Knight: Silksong

Джефф Кили подтвердил, что Hollow Knight: Silksong существует. Более того, игра «официально» выйдет до конца 2025 года.

Call of Duty: Black Ops 7

Свежий трейлер новой Call of Duty, в котором показали геймплей и отрывки из сюжетной кампании.

Разработчики рассказали, что шутер можно проходить как в одиночку, так и с другими игроками. Причем финальная миссия рассчитана на... 32 игроков.

Релиз состоится 14 ноября.

Lords of the Fallen II

Соулс-лайк выйдет в 2026 году — пока без точной даты.

Sekiro: No Defeat

Трейлер аниме по мотивам Sekiro: Shadow Die Twice. Оно выйдет эксклюзивно на Crunchyroll.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Утечка оказалась правдой: спустя 10 лет серия Warhammer 40,000: Dawn of War получит продолжение. Это будет смесь первой и второй частей.

За разработку отвечает студия King Art Games, известная по Iron Harvest.

Релиз состоится в 2026 году.

Onimusha: Way of the Sword

Продолжение легендарного экшена состоится в 2026 году.

Arknights: Endfield

Новый трейлер гача-игры Arknights: Endfield. Даты выхода до сих пор нет.

Второй сезон Fallout

Второй сезон телеадаптации Fallout выйдет 17 декабря. Часть событий развернется в Нью-Вегасе.

Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda анонсировала сюжетное дополнение для Indiana Jones and the Great Circle под названием The Order of Giants.

DLC выйдет уже 4 сентября.

Zero Parades

ZA/UM, ответственная за Disco Elysium, представила дебютный трейлер своей новой RPG — Zero Parades.

Пока без даты релиза.

Silent Hill F

Новый трейлер психологического хоррора в японском сеттинге Silent Hill F. Игра выйдет 25 сентября.

The Outer Worlds 2

Экшен-RPG наконец обзавелась датой выхода — 29 октября.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Игра, которую неоднократно переносили (и перезапускали ее разработку), выйдет уже 21 октября.

World of Warcraft: Midnight

Blizzard представила кинематографический трейлер следующего аддона для World of Warcraft под названием Midnight.

Релиз состоится в 2026 году.

Ghost of Yotei

Новый трейлер самурайского экшена. В 2026 году игра получит кооперативный режим.

Resident Evil Requiem

Сюжетный трейлер девятой части Resident Evil. Релиз 27 февраля 2026 года.

Black Myth: Zhongku

Под конец церемонии открытия анонсировали новую игру в серии Black Myth под названием Zhongkui.

