Трейлер второго сезона Fallout, новый Black Myth и аниме по Sekiro — что показали на gamescom 2025

19 августа прошла церемония открытия gamescom 2025, ведущим которого выступил организатор The Game Awards Джефф Кили.
Мы по традиции собрали все самые интересные анонсы и трейлеры.
Hollow Knight: Silksong
Джефф Кили подтвердил, что Hollow Knight: Silksong существует. Более того, игра «официально» выйдет до конца 2025 года.
Call of Duty: Black Ops 7
Свежий трейлер новой Call of Duty, в котором показали геймплей и отрывки из сюжетной кампании.
Разработчики рассказали, что шутер можно проходить как в одиночку, так и с другими игроками. Причем финальная миссия рассчитана на... 32 игроков.
Релиз состоится 14 ноября.
Lords of the Fallen II
Соулс-лайк выйдет в 2026 году — пока без точной даты.
Sekiro: No Defeat
Трейлер аниме по мотивам Sekiro: Shadow Die Twice. Оно выйдет эксклюзивно на Crunchyroll.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Утечка оказалась правдой: спустя 10 лет серия Warhammer 40,000: Dawn of War получит продолжение. Это будет смесь первой и второй частей.
За разработку отвечает студия King Art Games, известная по Iron Harvest.
Релиз состоится в 2026 году.
Onimusha: Way of the Sword
Продолжение легендарного экшена состоится в 2026 году.
Arknights: Endfield
Новый трейлер гача-игры Arknights: Endfield. Даты выхода до сих пор нет.
Второй сезон Fallout
Второй сезон телеадаптации Fallout выйдет 17 декабря. Часть событий развернется в Нью-Вегасе.
Indiana Jones and the Great Circle
Bethesda анонсировала сюжетное дополнение для Indiana Jones and the Great Circle под названием The Order of Giants.
DLC выйдет уже 4 сентября.
Zero Parades
ZA/UM, ответственная за Disco Elysium, представила дебютный трейлер своей новой RPG — Zero Parades.
Silent Hill F
Новый трейлер психологического хоррора в японском сеттинге Silent Hill F. Игра выйдет 25 сентября.
The Outer Worlds 2
Экшен-RPG наконец обзавелась датой выхода — 29 октября.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Игра, которую неоднократно переносили (и перезапускали ее разработку), выйдет уже 21 октября.
World of Warcraft: Midnight
Blizzard представила кинематографический трейлер следующего аддона для World of Warcraft под названием Midnight.
Релиз состоится в 2026 году.
Ghost of Yotei
Новый трейлер самурайского экшена. В 2026 году игра получит кооперативный режим.
Resident Evil Requiem
Сюжетный трейлер девятой части Resident Evil. Релиз 27 февраля 2026 года.
Black Myth: Zhongku
Под конец церемонии открытия анонсировали новую игру в серии Black Myth под названием Zhongkui.
