Финал новой трилогии о Перси Джексоне выйдет в 2027 году

Рик Риордан рассказал , что финал новой трилогии про Перси Джексона выйдет не раньше 2027 года.

Первая и вторя части, которые получили подзаголовки «Чаша богов» и «Гнев тройной богини», вышли в 2023 и 2024 году.

Такая длительная пауза между романами связана с работой над третьим сезоном экранизации, а также над другими проектами, которые писатель сейчас не может раскрыть.

Я постараюсь закончить ее как можно скорее. Скорее всего, она выйдет в 2027 году. К сожалению, я пока не могу рассказать о проектах, из-за которых это произошло.

Также Риордан отметил, что вряд ли будет писать о дальнейших приключениях Перси и Аннабет, которые поступают в колледж. По его словам, он не хочет все испортить.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.