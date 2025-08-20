КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Финал новой трилогии о Перси Джексоне выйдет в 2027 году

Дмитрий Кинский
20 августа 13:39
84
1 минута на чтение
Рик Риордан рассказал, что финал новой трилогии про Перси Джексона выйдет не раньше 2027 года.
Первая и вторя части, которые получили подзаголовки «Чаша богов» и «Гнев тройной богини», вышли в 2023 и 2024 году.
Такая длительная пауза между романами связана с работой над третьим сезоном экранизации, а также над другими проектами, которые писатель сейчас не может раскрыть.
Я постараюсь закончить ее как можно скорее. Скорее всего, она выйдет в 2027 году. К сожалению, я пока не могу рассказать о проектах, из-за которых это произошло.
Также Риордан отметил, что вряд ли будет писать о дальнейших приключениях Перси и Аннабет, которые поступают в колледж. По его словам, он не хочет все испортить.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

