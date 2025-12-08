Не так быстро, Netflix: Paramount объявила о враждебном поглощении Warner Bros. Discovery

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Дмитрий Кинский
8 декабря 17:50
1312
1 минута на чтение
Paramount Skydance объявила о враждебном поглощении Warner Bros. Discovery — в обход руководства, которое неоднократно отклоняло предложения.
Компания планирует купить все акции в обороте по цене 30 долларов за каждую. В сумме получится 108,4 миллиарда долларов. Для сравнения, ранее Netflix хотел купить WBD за 83 миллиарда долларов.
В отличие от Netflix, Paramount хочет приобрести всю компанию — в том числе кабельное ТВ, от которого стриминговый сервис отказался.
Глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон считает, что совет директоров Warner Bros. Discovery продвигает невыгодное предложение, которое подвергает акционеров риску неопределенности будущей рыночной стоимости кабельных сетей Global Nerworks и сложному процессу одобрения регулирующими органами.
Сделка с Netflix создает явный риск более высоких цен для пользователей, более низких зарплат для создателей контента и талантов, а также уничтожения американских и международных кинотеатральных кинопоказчиков. Netflix никогда не совершала крупных покупок, что может привести к повышенному риску невыполнения обязательств.
Также Paramount уточнила, что за 12 недель та направила WBD аж шесть предложений, однако последняя «так и не отреагировала на них содержательно».

