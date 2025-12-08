Фёдор Бондарчук в тизере фильма «Хоттабыч»

Компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала первый тизер фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком в главной роли.
Волька, непросто переживающий развод родителей, случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Жизни двух героев неожиданно связываются одной «волей» — и теперь им вместе предстоит разобраться со своими желаниями, обрести настоящих друзей, сразиться с могущественным колдуном из прошлого, и самое сложное — повзрослеть.
Лента выйдет в кинотеатрах России 1 января 2027 года.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.