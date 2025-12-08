КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем
«Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы
Новости

Фёдор Бондарчук в тизере фильма «Хоттабыч»

Андрей Квасков
8 декабря 13:44
338
1 минута на чтение
Компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала первый тизер фильма «Хоттабыч» с Фёдором Бондарчуком в главной роли.
Волька, непросто переживающий развод родителей, случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Жизни двух героев неожиданно связываются одной «волей» — и теперь им вместе предстоит разобраться со своими желаниями, обрести настоящих друзей, сразиться с могущественным колдуном из прошлого, и самое сложное — повзрослеть.
Лента выйдет в кинотеатрах России 1 января 2027 года.
Андрей Квасков
