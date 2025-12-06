КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

EA заморозила Dead Space. Сотрудники допускают продажу серии другой компании

Андрей Квасков
6 декабря 12:31
117
1 минута на чтение
Издание Insider Gaming заявило, что Dead Space поставили «на паузу» — EA не планирует возвращение серии в ближайшие годы. По словам источников, это касается всех возможных вариантов: ремейка, перезапуска или полноценного продолжения.

При этом у серии всё же остаётся призрачный шанс на будущее — но уже не под крылом EA. После сделки с Саудовским инвестиционным фондом у нового владельца возникли финансовые сложности, и внутри компании сотрудники обсуждается вариант продажи IP Dead Space, чтобы покрыть долги и вернуть часть средств.

Пока это лишь разговоры, поэтому не стоит их воспринимать за намерения руководства.

Ранее соавтор серии Dead Space Глен Скофилд рассказал, что предлагал EA идею для четвертой части, но получил отказ.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

