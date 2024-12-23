EA отказала соавторам Dead Space в создании новой части





Об этом Скофилд рассказал в интервью YouTube-каналу Dan Allen Gaming , в котором также принимали участие творческий директор Брэт Роббинсон и директор по анимации Кристофер Стоун.





В EA сочли предложение авторов Dead Space не слишком привлекательным, хотя Скофилд не стал вдаваться в детали. Вероятно, одной из причин отказа стали слабые продажи ремейка первой части.





В апреле 2024-го журналист Джефф Грабб уже заявлял, что EA поставила Dead Space на паузу, хотя позже представитель компании опроверг эту информацию.