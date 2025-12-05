Финальный трейлер «Рыцаря Семи королевств»

HBO опубликовал финальный трейлер приквела «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи королевств».
Действие грядущего шоу развернется спустя 72 года после событий «Дома дракона». Также, по словам авторов, в нем совсем не будет магии. В центре сюжета — рыцарь Дункан Высокий, который отправляется на турнир и по пути встречает мальчика-оруженосца Эгга, что в будущем станет королем Эйегоном V Таргариеном.
Что интересно, HBO уже продлил еще не вышедший спин-офф «Игры престолов» на второй сезон.
Премьера состоится 18 января.
