КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Классика

Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
Как создавалась техника из «Назад в будущее 2»: концепт-арты
Новости

Финальный трейлер «Рыцаря Семи королевств»

Дмитрий Кинский
5 декабря 14:03
166
1 минута на чтение
HBO опубликовал финальный трейлер приквела «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи королевств».
Действие грядущего шоу развернется спустя 72 года после событий «Дома дракона». Также, по словам авторов, в нем совсем не будет магии. В центре сюжета — рыцарь Дункан Высокий, который отправляется на турнир и по пути встречает мальчика-оруженосца Эгга, что в будущем станет королем Эйегоном V Таргариеном.
Что интересно, HBO уже продлил еще не вышедший спин-офф «Игры престолов» на второй сезон.
Премьера состоится 18 января.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Создатель Fallout вернулся в Obsidian. Фанаты точно не угадают, над каким проектом он работает

Новости

Netflix покупает Warner Bros Discovery за 82 млрд долларов
«Игру престолов», «Гарри Поттера» и десятки других франшиз ждет новый домю

Новости

«Могучие Рейнджеры» получат перезапуск для Disney+
Пока без деталей.

Новости

Умер Кэри-Хироюки Тагава, наш любимый Шан Цунг
Он снимался не только в «Мортал Комбат»!

Новости

«Люди в чёрном 5» уже в планах Sony. Уилл Смит может вернуться — но с условием
Сценарий пишет сценарист «Плохих парней».

Новости

Критикам не понравились «Пять ночей с Фредди 2». Фильм получился больше смешной, чем страшный

Новости

На «Comic Con Игромир» покажут «Поймать монстра» Брайана Фуллера

Новости

«Люди проиграли» — трейлер аниме «Тагар» от BUBBLE

Новости

Джеймс Ван поможет снять новую часть «Паранормального явления»
Пока без даты релиза.

Новости

Эдуард Веркин получил премию «Большая книга» за фантастику в духе 1960-х
Полный список победителей в новости.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты