Netflix покупает Warner Bros Discovery за 82 млрд долларов

Теперь дело осталось за регуляторами.





Согласно документу, как минимум «Теория большого взрыва», «Гарри Поттер», «Клан Сопрано», «Игра Престолов» и киновселенная DC, станут частью портфолио Netflix и будут интегрированы в онлайн-кинотеатр. В сделку также входит игровое подразделение.







Ранее Netflix пообещал выпускать фильмы WBD в кинотеатрах и планировал взять крупный займ для приобретения корпорации за наличку.







Сделка должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года.



В Netflix подтвердили покупку Warner Bros. Discovery. Компании объявили о подписании окончательного соглашения о сделке на сумму 82,7 млрд долларов.