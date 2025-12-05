КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

«Парк юрского периода»: 25 лет назад динозавры воскресли
Магия льда и огня: сверхъестественная природа в исландском кино
Netflix покупает Warner Bros Discovery за 82 млрд долларов

Андрей Квасков
5 декабря 15:22
В Netflix подтвердили покупку Warner Bros. Discovery. Компании объявили о подписании окончательного соглашения о сделке на сумму 82,7 млрд долларов. Теперь дело осталось за регуляторами.

Согласно документу, как минимум «Теория большого взрыва», «Гарри Поттер», «Клан Сопрано», «Игра Престолов» и киновселенная DC, станут частью портфолио Netflix и будут интегрированы в онлайн-кинотеатр. В сделку также входит игровое подразделение.

Ранее Netflix пообещал выпускать фильмы WBD в кинотеатрах и планировал взять крупный займ для приобретения корпорации за наличку.

Сделка должна быть закрыта в третьем квартале 2026 года.

