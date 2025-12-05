Создатель Fallout вернулся в Obsidian. Фанаты точно не угадают, над каким проектом он работает

Тим Кейн, приложивший руку к оригинальным Fallout, Arcanum и The Outer Worlds, объявил о возвращении в Obsidian Entertainment.

Разработчик ушел из студии в 2020 году, но продолжал помогать коллегам в качестве консультанта — в том числе с The Outer Worlds 2.

Сейчас Кейн вместе с Obsidian работает над новым проектом. По его словам, фанаты точно не угадают, что это будет за игра.

При этом геймдиректор продолжает записывать видео для своего YouTube-канала, которым он плотно занимался после ухода из Obsidian.

