Критикам не понравились «Пять ночей с Фредди 2». Фильм получился больше смешной, чем страшный

Первые критики остались недовольны сиквелом «Пяти ночей с Фредди» — фильм оказался хуже оригинала.
Журналисты говорят, что картина получилась совсем нестрашной (даже наоборот) и излишне запутанной.
Премьера состоится 5 декабря 2025 года.
MovieWeb
«Пять ночей с Фредди 2» заставят вас смеяться во весь голос по совершенно неподходящим причинам. Сцены, которые должны вселять ужас, настолько бессмысленны, что производят прямо противоположный эффект. Бессмысленный сюжет с запутанными поворотами сюжета не спасают положение.
Fish Jelly Films
Из-за запутанного сюжета и разочаровывающего финала «Пять ночей с Фредди 2» вряд ли смогут развлечь кого-либо, кроме преданных фанатов.
Heaven of Horror
Если вам интересно, обязательно попробуйте. Фанаты ужасов не найдут ничего страшного в фильме, зато подростки, скорее всего, будут в восторге.
Slashfilm
«Пять ночей с Фредди 2» похож на фильм, который написали по мотивам фанатских теорий с Reddit и будет иметь смысл только для тех людей, кто участвовал в их обсуждении.
Gone With The Twins
Самое возмутительное — никакого интереса к истории в целом. Просто шокирует, как много конфликтов создается в фильме и как мало из них разрешается.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.