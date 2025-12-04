КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

За что мы любим Роберта Дауни-младшего
Лучшая фантастика: 100 фильмов, которые нужно посмотреть
«Люди проиграли» — трейлер аниме «Тагар» от BUBBLE

Дмитрий Кинский
4 декабря 13:43
134
1 минута на чтение
Студия BUBBLE выпустила трейлер анимационного проекта «Тагар» по мотивам одноименной российской манги.
Музыку для ролика записала омская рок-исполнительница DRUMMATIX.
По сюжету на Землю вторглись древние божества-вороны, которые стали причиной масштабной катастрофы. А в центре этих событий оказывается юноша Куно, который изменился после встречи с одним из них.
Даты выхода пока нет. Деталей проекта тоже.

