Что происходит с экранизацией «Рыцарей сорока островов», рассказал Сергей Лукьяненко

Насколько мне известно, все прекрасно, работа в процессе. Компания, с которой первоначально планировалось снимать, не справилась с масштабом проекта и его взяла студия "Иней", под руководством коллектива наших лучших, прославленных мастеров кинематографии. Мой сценарий всем очень понравился, поэтому его полностью переписали, актеров сейчас набирают новых, известных и опытных, а не всяких там подростков. Съемки планируются вроде как этим летом. Думаю, все будет очень хорошо, очень современно, с песнями, сражениями и правдой жизни как она есть, а не так, как воображал себе наивный писатель.