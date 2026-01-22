Что происходит с экранизацией «Рыцарей сорока островов», рассказал Сергей Лукьяненко

Писателя Сергея Лукьяненко спросили в соцсетях о давно запланированной экранизации его дебютного романа — фантастики «Рыцари сорока островов» (1992). Вот что он ответил:
в соцсети VK
Насколько мне известно, все прекрасно, работа в процессе. Компания, с которой первоначально планировалось снимать, не справилась с масштабом проекта и его взяла студия "Иней", под руководством коллектива наших лучших, прославленных мастеров кинематографии. Мой сценарий всем очень понравился, поэтому его полностью переписали, актеров сейчас набирают новых, известных и опытных, а не всяких там подростков. Съемки планируются вроде как этим летом. Думаю, все будет очень хорошо, очень современно, с песнями, сражениями и правдой жизни как она есть, а не так, как воображал себе наивный писатель.
По сюжету, Сорок Островов — это мир, куда в качестве жестокого опыта инопланетяне помещают земных подростков. Подопытные должны драться друг с другом насмерть, победитель получит возможность вернуться домой. Вместо этого главные герои решают сбежать вместе.
О планах экранизации этой книги известно ещё с 2007 года. В предыдущий раз подробности о ходе проекта писатель рассказывал в своём блоге год назад.