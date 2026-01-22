КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Классика

Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие
Почему фантастика приносит миллиарды
Новости

Что происходит с экранизацией «Рыцарей сорока островов», рассказал Сергей Лукьяненко

Кот-император
22 января 11:05
1500
1 минута на чтение
Писателя Сергея Лукьяненко спросили в соцсетях о давно запланированной экранизации его дебютного романа — фантастики «Рыцари сорока островов» (1992). Вот что он ответил:
Сергей Лукьяненко
в соцсети VK
Насколько мне известно, все прекрасно, работа в процессе. Компания, с которой первоначально планировалось снимать, не справилась с масштабом проекта и его взяла студия "Иней", под руководством коллектива наших лучших, прославленных мастеров кинематографии. Мой сценарий всем очень понравился, поэтому его полностью переписали, актеров сейчас набирают новых, известных и опытных, а не всяких там подростков. Съемки планируются вроде как этим летом. Думаю, все будет очень хорошо, очень современно, с песнями, сражениями и правдой жизни как она есть, а не так, как воображал себе наивный писатель.
По сюжету, Сорок Островов — это мир, куда в качестве жестокого опыта инопланетяне помещают земных подростков. Подопытные должны драться друг с другом насмерть, победитель получит возможность вернуться домой. Вместо этого главные герои решают сбежать вместе.
О планах экранизации этой книги известно ещё с 2007 года. В предыдущий раз подробности о ходе проекта писатель рассказывал в своём блоге год назад.

Читайте также

Первый трейлер «Функционала» по романам Сергея Лукьяненко

Дмитрий Кинский

20.01.2026

4182

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Джаред Лето в роли Скелетора в тизере фильма «Властелины Вселенной»

Новости

Все номинанты на премию «Оскар 2026»

Новости

По «Терминатору 2» выпустят настольную игру с PvP-режимом
Пока без даты выхода.

Новости

Не пропустите фестиваль «Игрокон Lite» на этих выходных

Новости

Ещё один фильм по «Оно» в планах — но это не продолжение, а «суперкат»
Энди Мускетти хочет соединить свои фильмы.

Новости

«Возвращение в Сайлент Хилл»: отзывы критиков просто ужасные
Оценки ниже, чем у второй экранизации!

Новости

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили

Новости

Первый тизер фильма «Властелины Вселенной»

Новости

«Алису в Пограничье» закрыли на третьем сезоне
Причины не называются.

Новости

Clair Obscur: Expedition 33 побила рекорд игровой индустрии по количеству GOTY
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты