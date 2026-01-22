КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Классика

«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии
Новости

По «Терминатору 2» выпустят настольную игру с PvP-режимом

Андрей Квасков
22 января 14:40
157
1 минута на чтение
Спустя почти 35 лет после выхода «Терминатора 2» культовый боевик Джеймса Кэмерона добирается до настолок. Студия Cation Arts анонсировала Terminator 2: The Board Game — краудфандинговая кампания на Kickstarter стартует в 2026 году.

В игре от одного до трёх участников возьмут на себя роли Сары Коннор, Джона Коннора и T-800, пытаясь остановить Скайнет, пока за ними неотступно охотится T-1000.

Решения игроков напрямую влияют на поведение антагониста: он будет «прокачиваться» по ходу партии вместе с героями и подстраиваться под их стиль игры. Также заявлен режим Versus, где один участник может в качестве T-1000 целенаправленно мешать планам команды.

Игра предлагает несколько вариантов финала, включая многоэтапную заключительную миссию и финальное противостояние с T-1000. По пути к развязке игрокам предстоит посетить знаковые локации из фильма, пережить случайные события, найти союзников, собрать снаряжение и улучшить способности персонажей.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Джаред Лето в роли Скелетора в тизере фильма «Властелины Вселенной»

Новости

Все номинанты на премию «Оскар 2026»

Новости

Не пропустите фестиваль «Игрокон Lite» на этих выходных

Новости

Что происходит с экранизацией «Рыцарей сорока островов», рассказал Сергей Лукьяненко
«Мой сценарий всем очень понравился, поэтому его полностью переписали».

Новости

Ещё один фильм по «Оно» в планах — но это не продолжение, а «суперкат»
Энди Мускетти хочет соединить свои фильмы.

Новости

«Возвращение в Сайлент Хилл»: отзывы критиков просто ужасные
Оценки ниже, чем у второй экранизации!

Новости

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили

Новости

Первый тизер фильма «Властелины Вселенной»

Новости

«Алису в Пограничье» закрыли на третьем сезоне
Причины не называются.

Новости

Clair Obscur: Expedition 33 побила рекорд игровой индустрии по количеству GOTY
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты