По «Терминатору 2» выпустят настольную игру с PvP-режимом

Спустя почти 35 лет после выхода «Терминатора 2» культовый боевик Джеймса Кэмерона добирается до настолок. Студия Cation Arts анонсировала Terminator 2: The Board Game — краудфандинговая кампания на Kickstarter стартует в 2026 году.











Решения игроков напрямую влияют на поведение антагониста: он будет «прокачиваться» по ходу партии вместе с героями и подстраиваться под их стиль игры. Также заявлен режим Versus, где один участник может в качестве T-1000 целенаправленно мешать планам команды.





Игра предлагает несколько вариантов финала, включая многоэтапную заключительную миссию и финальное противостояние с T-1000. По пути к развязке игрокам предстоит посетить знаковые локации из фильма, пережить случайные события, найти союзников, собрать снаряжение и улучшить способности персонажей.



В игре от одного до трёх участников возьмут на себя роли Сары Коннор, Джона Коннора и T-800, пытаясь остановить Скайнет, пока за ними неотступно охотится T-1000.