Не пропустите фестиваль «Игрокон Lite» на этих выходных

Организаторы камерного и уютного фестиваля настольных игр «Игрокон Lite» напомнили, что мероприятие пройдет уже на грядущих выходных — с 24 по 25 января.
Гостей ждет огромная игротека, в рамках которой можно попробовать настолки всевозможных жанров: «Черную книгу», Ticket to Ride, «Изнанку», «Героев 2» и даже еще не вышедшую «Миддару: Непреднамеренное зло. Акт 1».
Также будут отдельные зоны с ролевками и варгеймами вроде Pathfinder, Shadowrun, «Зов Ктулху», Warhammer, BattleTech, Age of Sigmar и не только. Отдельной зоны удостоится и отечественная ККИ «Берсерк».
На мероприятие заглянут специальные гости:
Создатель «Соображария» Николай Пегасов;
Автор настольных «Героев» Юрий Журавлев;
Блогер Sneaky Dice;
Ведущий «Подземелий Чикен Карри» Александр Бреганов.
Для любителей моделизма мировой производитель масштабных моделей проведет серию мастер-классов. Не обойдется и без традиционного конкурс косплея, в котором примут участие Мирасоль, Alvey Alvarez, NOVA и не только.
Если же вы хотите закупиться, то обязательно загляните в магазины Hobby Games и «Мосигра & ORAORA», а также на стенд Utopia Show.
Фестиваль пройдет в ивент-холле «Даниловский».
