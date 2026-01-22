КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Новости

Не пропустите фестиваль «Игрокон Lite» на этих выходных

Дмитрий Кинский
22 января 13:10
144
1 минута на чтение
Организаторы камерного и уютного фестиваля настольных игр «Игрокон Lite» напомнили, что мероприятие пройдет уже на грядущих выходных — с 24 по 25 января.
Гостей ждет огромная игротека, в рамках которой можно попробовать настолки всевозможных жанров: «Черную книгу», Ticket to Ride, «Изнанку», «Героев 2» и даже еще не вышедшую «Миддару: Непреднамеренное зло. Акт 1».
Также будут отдельные зоны с ролевками и варгеймами вроде Pathfinder, Shadowrun, «Зов Ктулху», Warhammer, BattleTech, Age of Sigmar и не только. Отдельной зоны удостоится и отечественная ККИ «Берсерк».
На мероприятие заглянут специальные гости:
  • Создатель «Соображария» Николай Пегасов;
  • Автор настольных «Героев» Юрий Журавлев;
  • Блогер Sneaky Dice;
  • Ведущий «Подземелий Чикен Карри» Александр Бреганов.
Для любителей моделизма мировой производитель масштабных моделей проведет серию мастер-классов. Не обойдется и без традиционного конкурс косплея, в котором примут участие Мирасоль, Alvey Alvarez, NOVA и не только.
Если же вы хотите закупиться, то обязательно загляните в магазины Hobby Games и «Мосигра & ORAORA», а также на стенд Utopia Show.
Фестиваль пройдет в ивент-холле «Даниловский».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

