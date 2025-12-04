КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

«Хеллбой» Гильермо дель Торо. Как создавалась дилогия о Парне из пекла
«Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему
На «Comic Con Игромир» покажут «Поймать монстра» Брайана Фуллера

Дмитрий Кинский
4 декабря 15:13
1 минута на чтение
Организаторы «Comic Con Игромира» объявили, что в рамках мероприятия пройдет зрительская премьера семейного триллера «Поймать монстра».
Фильм расскажет о маленькой девочке, которая обращается к соседу с просьбой убить монстра из-под кровати, якобы съевшего всю ее семью.
Главную роль исполнил Мадс Миккельсен, а режиссером выступил создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер.
Фестиваль поп-культуры пройдет с 12 по 14 декабря.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

