Эдуард Веркин получил премию «Большая книга» за фантастику в духе 1960-х

Вчера в Москве наградили победителей литературной премии « Большая книга ». Эдуард Веркин получил премию за фантастический роман «Сорока на виселице» в номинации «Художественная литература». В номинации «Нон-фикшен» победила Зоя Богуславская с книгой мемуаров «Халатная жизнь».

«Сорока на виселице» — это научная фантастика, которую сравнивают с советскими книгами 1960-х в духе ранних Стругацких и Ефремова. Главный герой Ян, смотритель заповедника, вдруг получает приглашение в Большое Жюри — совет, решения которого определяют само будущее человечества. Ян должен отправиться в НИИ Пространства на окраинной планете, чтобы разобраться, перспективно ли направление синхронной физики, которое, кажется, зашло в тупик.