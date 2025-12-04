Эдуард Веркин получил премию «Большая книга» за фантастику в духе 1960-х

Вчера в Москве наградили победителей литературной премии «Большая книга». Эдуард Веркин получил премию за фантастический роман «Сорока на виселице» в номинации «Художественная литература». В номинации «Нон-фикшен» победила Зоя Богуславская с книгой мемуаров «Халатная жизнь».
«Сорока на виселице» — это научная фантастика, которую сравнивают с советскими книгами 1960-х в духе ранних Стругацких и Ефремова. Главный герой Ян, смотритель заповедника, вдруг получает приглашение в Большое Жюри — совет, решения которого определяют само будущее человечества. Ян должен отправиться в НИИ Пространства на окраинной планете, чтобы разобраться, перспективно ли направление синхронной физики, которое, кажется, зашло в тупик.
Среди других победителей:
Выбор читателей — Вера Богданова «Семь способов засолки душ», Елена Левкиевская «Белорусские мифы».
Премия «Выбор поколения» — Илья Корчегин «Запасный выход», Анна Баснер «Парадокс Тесея».
Лучшая аудиокнига — Яна Вагнер «Тоннель».
Лучший литературный блог — Анастасия Усова «Дом Астерия».
За вклад в литературу — Радмила Мечанин за переводы на сербский язык.