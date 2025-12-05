«Могучие Рейнджеры» получат перезапуск для Disney+

Шоураннеры «Перси Джексона и Олимпийцев» Джонатан Стейнберг и Дэн Шотц займутся разработкой нового сериала по «Могучим Рейнджерам» для Disney+.
Дэн Шотц
Вы задаете вопросы, на которые я не могу ответить. Скажу только, что мы очень надеемся воплотить эту историю, больше пока ничего не могу сказать.
Я не могу рассказывать подробности, но я очень-очень рад этой истории.
Пока неизвестно, как новинка будет связана с оригинальными «Могучими Рейнджерами».
