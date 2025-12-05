«Люди в чёрном 5» уже в планах Sony. Уилл Смит может вернуться — но с условием

Сообщают, что студия Sony Pictures начала работу над новой, пятой частью серии «Люди в чёрном» — фантастических комедий про секретных агентов, присматривающих за инопланетянами на Земле.
Известно, что писать сценарий наняли Криса Бремнера — сценариста «Плохих парней 3 и 4». Актёры пока не заявлены, но, как известно, главную роль в серии «Плохие парни» сыграл Уилл Смит, он же звезда «Людей в чёрном». Так что сценариста явно подбирали лично под него. Если верить источникам, Смит будет согласен подписать контракт, только если ему понравится сценарий.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.