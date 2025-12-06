Брендон Сандерсон анонсировал свой новый «секретный проект»: «Огни декабря»

На конвенте Dragonsteel Nexus в Солт-Лейк-Сити писатель Брендон Сандерсон рассказал о своём очередном «секретном» проекте, который скоро увидит свет. «Секретными проектами» Сандерсон называет книги, над которыми работает втайне от публики и анонсирует, только когда они практически готовы.
На сей раз таким проектом стал роман «Огни декабря». Это отдельная книга по вселенной Космера, посвящённая шуту Хойду, путешественнику между мирами. На фестивале Сандерсон сам зачитал первую главу книги.
В новом романе по вселенной Космера Хойд делится легендарной историей. В забытых землях, которые питают цветные реки демонической крови девушка по имени Декабрь узнаёт, что приближается смертоносная чума. Но кто ей поверит? Наперекор невероятным трудностям, она отправляется в плавание по реке Фиолетовой, чтобы предупредить королевский двор. Упорство и мудрость не по годам горят в её глазах. Ей предстоит проложить путь среди безразличных королевских чиновников, изощрённых придворных интриг и мимо бунтаря-графа, пользуясь только умом и помощью новых друзей: болтливой принцессы и начинающего кутюрье.
Книга станет частью крауд-кампании Hoid's Storybooks в марте 2026 года. На ней будут изданы также четыре книжки с картинками, основанные на сказках самого Хойда. Сама книга должна увидеть свет к Рождеству в следующем году.