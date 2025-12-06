Брендон Сандерсон анонсировал свой новый «секретный проект»: «Огни декабря»

В новом романе по вселенной Космера Хойд делится легендарной историей. В забытых землях, которые питают цветные реки демонической крови девушка по имени Декабрь узнаёт, что приближается смертоносная чума. Но кто ей поверит? Наперекор невероятным трудностям, она отправляется в плавание по реке Фиолетовой, чтобы предупредить королевский двор. Упорство и мудрость не по годам горят в её глазах. Ей предстоит проложить путь среди безразличных королевских чиновников, изощрённых придворных интриг и мимо бунтаря-графа, пользуясь только умом и помощью новых друзей: болтливой принцессы и начинающего кутюрье.