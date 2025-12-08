Макото Синкай вовсю работает над новым фильмом. Похоже, это будет научная фантастика!

Макото Синкай в обращении к индийским фанатам подтвердил, что работает над новым фильмом, однако вдаваться в подробности не стал.

Впрочем, в 2024 году инсайдер @donut2x в X, который неоднократно делился верной информацией об аниме, раскрыл детали грядущего проекта.

Это будет научно-фантастическая картина — без привычных фанатам катастроф и народной магии. Кроме того, Синкай планирует сократить количество романтики.

Безымянный фильм должен выйти в 2026 году.

