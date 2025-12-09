КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

Лучшие советские мультфильмы по рассказам зарубежных фантастов
Какими могли быть «Хранители» от Терри Гиллиама
Новости

Подробности о ремейке KOTOR 2 нашлись в документах суда

Кот-император
9 декабря 10:05
7
1 минута на чтение
Уже неделю ходят слухи о возможном скором анонсе ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic. И вот проект Game File обнаружил в судебных документах подтверждение этому. Более того, работа велась даже над ремейком KOTOR 2. В 2023 году студия Aspyr занималась восстановлением удалённого контента из KOTOR 2, чтобы выпустить его в виде DLC. Но это дополнение так и не вышло. Тогда на разработчиков подали в суд за обман в рекламе. В суде выяснилось, что работы всё-таки велись, но вместо DLC было решено сделать полноценный ремейк — с обновлённой графикой и осовремененным геймплеем, но с прежним сюжетом и персонажами. Однако работу над ним тоже отложили, так как в Disney пожелали сперва выпустить ремейк первого KOTOR. На какой стадии этот ремейк сейчас — пока неизвестно, но теперь слухи выглядят не такими уж беспочвенными.

Читайте также

Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение

Сергей Лебедев

14.04.2021

53828

Ностальгируем по лучшим видеоиграм по «Звёздным войнам» и надеемся увидеть новую часть. Или хотя бы переосмысление.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новый трейлер аниме All You Need is Kill — приквела «Грани будущего»

Новости

Не так быстро, Netflix: Paramount объявила о враждебном поглощении Warner Bros. Discovery
За 108 миллиардов долларов

Новости

Все номинанты на премию «Золотой глобус 2026»
«Аватар 3» тоже вошел в список.

Новости

Фанатам настолько не понравился финал «Зайчика», что разработчики пообещали его переделать

Новости

Макото Синкай вовсю работает над новым фильмом. Похоже, это будет научная фантастика!

Новости

Фёдор Бондарчук в тизере фильма «Хоттабыч»
Премьера в 2027 году.

Новости

EA заморозила Dead Space. Сотрудники допускают продажу серии другой компании
Пока это лишь рассуждения внутри команды.

Новости

Брендон Сандерсон анонсировал свой новый «секретный проект»: «Огни декабря»
Это будет книга по Космеру.

Новости

Создатель Fallout вернулся в Obsidian. Фанаты точно не угадают, над каким проектом он работает

Новости

Netflix покупает Warner Bros Discovery за 82 млрд долларов
«Игру престолов», «Гарри Поттера» и десятки других франшиз ждет новый домю
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты