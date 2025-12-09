Подробности о ремейке KOTOR 2 нашлись в документах суда

Уже неделю ходят слухи о возможном скором анонсе ремейка игры Star Wars: Knights of the Old Republic
. И вот проект Game File обнаружил
в судебных документах подтверждение этому. Более того, работа велась даже над ремейком KOTOR 2.
В 2023 году студия Aspyr занималась восстановлением удалённого контента из KOTOR 2, чтобы выпустить его в виде DLC. Но это дополнение так и не вышло. Тогда на разработчиков подали в суд за обман в рекламе. В суде выяснилось, что работы всё-таки велись, но вместо DLC было решено сделать полноценный ремейк — с обновлённой графикой и осовремененным геймплеем, но с прежним сюжетом и персонажами. Однако работу над ним тоже отложили, так как в Disney пожелали сперва выпустить ремейк первого KOTOR.
На какой стадии этот ремейк сейчас — пока неизвестно, но теперь слухи выглядят не такими уж беспочвенными.