Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

Фильмы на Хэллоуин: топ-10
«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
Первые кадры «Молодого Шерлока» от Гая Ричи

Дмитрий Кинский
9 декабря 18:13
1 минута на чтение
Amazon опубликовал первые кадры из сериала «Молодой Шерлок» по мотивам одноименной серии книг Энди Лейна.
За проект отвечает Гай Ричи («Джентльмены»), а главную роль исполняет Хиро Файнс Тиффин (Том Реддл из «Гарри Поттера и Принца-полукровки»).
В центре сюжета, как нетрудно догадаться по названию, будет молодой Шерлок Холмс, который только начинает свою деятельность детектива.
Премьера состоится в 2026 году на Amazon Prime Video.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

