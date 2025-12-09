КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Что будет на «Comic Con Игромире»

Дмитрий Кинский
9 декабря 19:05
30
1 минута на чтение
Организаторы «Comic Con Игромира» обнародовали полную программу грядущего фестиваля поп-культуры.
Мероприятие стартует с выступления симфонического оркестра Imperial Orchestra, который исполнит культовые композиции из «Звездных войн», «Властелина колец», «Гарри Поттера» и фильмов Хаяо Миядзаки.
В первый день звездным хедлайнером будет художник комиксов «Тор» и «Серебряный Серфер» Эсад Рибич. Также Bubble презентует новые комиксы, авторы «Кибердеревни» проведут сессию Q&A, пройдет конкурс K-Pop Cover Dance и состоится показ «Пятого элемента» в оригинале с субтитрами.
Во второй день гостей ждут презентация сериала «Фурия», встреча с создателями «Последнего богатыря. Колобок» и других фильмов, премьеры «Принца Галактики», «Киберслава» и «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном.
В заключительный день стендап-комик Евгений Чебатков проведет интервью с продюсером и сценаристом Айваном Эткинсоном, авторы «Майора Грома: Игра против правил» покажут одну серию, а создатели «Вампиров средней полосы» раскроют детали финального сезона. Закроет фестиваль кьют-рокерша Дора.
«Comic Con Игромир» пройдет с 12 по 14 декабря.

