Ещё один фильм по «Оно» в планах — но это не продолжение, а «суперкат»

Андрес Мускетти, режиссёр кинодилогии ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга, рассказал, что в его планах ещё один фильм по франшизе. Но это не продолжение, а «суперкат», который объединит первый и второй фильмы. В него также войдут дополнительные сцены, которые ещё предстоит снять.
Об этом Андрес и его сестра, продюсер Барбара Мускетти, расказали в интервью:
Андрес: Суперкат близится, и мы ещё посмотрим, как пойдёт сериал...
Барбара: Я вспоминала о нём месяц назад. Стивен Кинг спрашивал, как продвигается суперкат.
Андрес: Это здорово, потому что я действительно мечтал соединить два фильма в единое повествование. Вероятно, у него будет иная структура, будут дополнительные сцены. Мне ещё предстоит их снять, ни будут соединительной тканью между частями сюжета.
Барбара: Нам не хватает времени, вот в чём проблема.
Андрес: Но, думаю, интерес к этому есть. Думаю, студии интересно это проспонсировать. Увидим.
Кинодилогия «Оно» поделена хронологически: первый фильм посвящён детским годам героев, второй — их взрослым версиям. В романе-первоисточнике же сцены с детьми и взрослыми чередуются по ходу повествования. Судя по всему, Мускетти хочет сделать версию, более близкую к изначальной книге. Стивен Кинг явно в курсе этих планов и одобряет их.