Новости

«Возвращение в Сайлент Хилл»: отзывы критиков просто ужасные

Кот-император
22 января 09:30
417
1 минута на чтение
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» выходит на экраны 23 января. Но критики уже увидели его на предварительных показах — и почти никому из них фильм не понравился. На момент публикации у него чудовищно низкие 7% одобрения на Rotten Tomatoes. Справедливости ради, два предыдущих фильма по Silent Hill тоже не нравились критикам, но у первого хотя бы 33% одобрения. Оценки «Возвращения» ближе ко второй части.
Режиссёр Кристоф Ганс чётко и ярко понимает «Сайлент Хилл» в части визуальных кошмаров, отчего лишь сильнее раздражает, что в плане сюжета он всё равно не понимает, что именно он экранизирует.
Роберт Кождер, Flickering Myth
Фильм Кристофа Ганса избавился от всех психосексуальных нюансов Silent Hill 2.
Джастин Кларк, Slant
Он не страшный, не напряжённый, даже не забавный. Персонажи ужасно скучны, а играющие их талантливые актёры делают, что могут, с материалом, который к тому не располагает.
Себастьян Завала Кан, Me gusta el cine
С плохими актёрскими работами, чудовищным для повествования монтажом и неуклюжими дешёвыми пугалками «Возвращение в Сайлент Хилл» — что угодно, только не приятное возвращение для фанатов ужасов в фильмах и играх.
Мэтт Донато, Daily Dead
Кто бы мог подумать, что снять фильм ужасов, где герою скорее любопытно (или всё равно), чем страшно — идея с подвохом.
Джесси Хассенгер, Guardian
Путаный сюжет, средненькие спецэффекты и переигрывание актёров делают новую экранизацию «Сайлент Хилла» от Кристофа Ганса такой же противоречивой, как его предыдущая попытка 20 лет назад.
Эшли Бардан, GamesRadar+
Не так надо переносить Silent Hill 2 на большой экран. Мощный сурвайвал-хоррор превратился в уродливую, смехотворную экранизацию, доказывающую, что, может быть, в Сайлент Хилл лучше было не возвращаться.
Росс Бонэм, Collider
В итоге эта адаптация не смогла ни развить первоисточник, ни сделать с ним что-то новое и интересное. Тем, кто жаждет истинно психологических ужасов, лучше просто запустить Silent Hill 2.
Джесси Шедин, IGN
Фильм не должен был сработать, и большую часть времени не работает. Но есть что-то притягательное в том, как всё это завершается, как решения, сомнительные в моменте, кажутся более оправданными к финальным титрам.
Доминик Баэс, Seattle Times

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

