«Ганимед», «Церера» и «Эрос» — вышел новый трейлер The Expanse: Osiris Reborn





В главной роли выступает наемник, чей короткий отпуск на астероиде Эрос оборачивается кошмаром. Оказавшись в смертельной ловушке и втянувшись в заговор в масштабах Солнечной системы, который вам не под силу, вы должны приспособиться и выжить, взяв на себя командование самым совершенным кораблем во всей Солнечной системе.









У The Expanse: Osiris Reborn нет даже примерной даты релиза. Геймерам предстоит собрать команду и найдите свой собственный путь через паутину лжи, чтобы оставить свой след в Солнечной системе.

Студия Owlcat Games представила новый трейлер космической экшен-RPG The Expanse: Osiris Reborn, который посвящен трем локациям, среди которых «Ганимед», «Церера» и «Эрос».