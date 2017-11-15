Кристофер Толкин покинул Tolkien Estate, и вот почему это важно

Кристофер Толкин — сын и наследник писателя Дж. Р. Р. Толкина — покинул организацию Tolkien Estate, которая занималась авторскими правами и интеллектуальным имуществом его отца. Об этом сообщил сайт The One Ring. Эта, казалось бы, незначительная новость в корне меняет всё будущее Средиземья.

Дело в том, что Кристофер — консерватор и ярый критик экранизаций, которые он считает опошлением великого наследия. Он постоянно конфликтовал с киностудиями, снимавшими фильмы по Толкину.

К творчеству отца он относится очень серьёзно, как к высокой литературе, — всю жизнь он посвятил его изучению. В его редакции свет увидел «Сильмариллион». Кристофер собрал черновые записи отца и издал их со своими комментариями — так появилась 12-томная «История Средиземья». А в последние годы каждые несколько лет выходило какое-нибудь доработанное им произведение Профессора.

Кристофер ни за что не доверил бы экранизацию ненавистному Голливуду — но это сделал ещё сам Джон при жизни. Права на любые адаптации «Властелина колец» и «Хоббита», включая атрибутику, он продал продюсеру Саулу Зейнцу, а тот передавал их крупным студиям. Так появились сперва анимационные экранизации, а затем и две трилогии Питера Джексона. И хотя фильмы вернули массовый интерес к книгам Толкина, на чём наследники неплохо заработали, Кристофер относился к ним резко отрицательно «Книгу выхолостили, превратив ее в боевик для молодежи от 15 до 25 лет», говорил он. Со своим сыном Саймоном Толкином, который помогал Джексону, он порвал все отношения.

Нынешняя новость объясняет как так случилось, что Tolkien Estate вдруг одобрили съёмки сериала по мотивам «Властелина колец». Для этого обратимся к фактам и попытаемся восстановить цепочку событий.

Ещё пять лет назад между Warner Bros. и Tolkien Estate шли постоянные судебные разбирательства. Сперва иск к студии подали наследники Толкина из-за нарушения авторских прав. Затем Warner Bros. попытались засудить Tolkien Estate, потому что те помешали продаже цифровых прав на «Хоббита». В итоге дело решилось миром. Подробности договора не сообщаются, но известно, что в июле 2017 года студия выплатила наследникам 80 млн долларов.

Похоже, политика Tolkien Estate с тех пор стала круто меняться. В этом году Кристофер Толкин выпустил книгу по черновикам отца «Берен и Лютиэн». В предисловии к ней он написал: «Это моя последняя книга среди всех трудов отца, над которыми я работал». По всей видимости, Кристофер после этого решил отойти от рабочих обязанностей — и не мудрено, ведь ему уже 92 года.

По всей видимости, возраст и изменившаяся политика компании вынудили Кристофера отказаться от поста директора Tolkien Estate. Оказывается, заявление он написал ещё 31 августа 2017 года, но об этом стало известно лишь сейчас. Вероятнее всего, Кристофер уже не имел отношения к сделке с Amazon Studios.

Теперь, с уходом главного противника экранизаций, Tolkien Estate становится выгодным партнёром для киностудий. Так что возможным становится всё — вплоть до экранизации «Сильмариллиона», права на который принадлежат как раз Tolkien Estate. Нетрудно понять, что остальные наследники хотят распорядиться ими как можно выгоднее. Тем более что права не вечны — произведения Толкина перейдут в общественное достояние через 70 лет после его смерти, в 2043 году.