Прекрасная новость для всех поклонников Средиземья! Кристофер Толкин закончил редактировать ещё одну книгу отца — «Падение Гондолина», которая рассказывает о нападении сил Моргота на тайный город нолдор. Об этом сообщает Polygon.

Анонс книги стал большим сюрпризом для любителей творчества Толкина, ведь в прошлом году Кристофер ушёл из Tolkien Estate после того, как завершил редактировать книгу про Берен и Лютиен. По его словам, эта повесть должна была стать последней работой над произведениями отца, однако он решил завершить ещё одну историю и издать её. Иллюстратором «Падения Гондолина» выступил Алан Ли, который оформлял многие другие работы Толкина. Более того, иллюстрации Ли для фильма Питера Джексона «Властелин колец» принесли ленте заслуженный «Оскар» за лучшие декорации.

История о Гондолине — это, по сути, самое первое законченное произведение Толкина о Средиземье. Он сочинил её в 1916 году, а впервые прочитал на публике в литературном клубе колледжа Эксетера в 1918 году. Эту книгу он написал под впечатлениями от Битвы при Сомме — одного из самых жестоких и кровопролитных сражений в Первой Мировой войне. Джон Гарт, автор биографической истории «Толкин и Великая война», рассказал изданию The Guardian, что из себя представляет «Падение Гондолина».

Это типичная «история с квестом», в её центре — герой поневоле, который позже всё же становится настоящим героем. Это шаблон практически всего, что позднее писал Толкин. Здесь появляются и тёмный повелитель, и случается первое столкновение с орками и балрогами, — это вылитый Толкин, который размахивает всем тем, что позже появится в его творчестве.

Действие книги разворачивается задолго до событий «Властелина колец» и «Хоббита», хотя в последнем есть отсылки к этой истории. Мечи Оркрист, Гламдринг и Жало, которые отыскали Гэндальф, Бильбо и их спутники в пещере троллей, были выкованы эльфийскими мастерами Гондолина. Если точнее, то Гондолин пал в 510-й год Первой Эпохи, незадолго до изгнания Моргота из Арды (события «Властелина колец» разворачиваются спустя тысячи лет, на рубеже Третьей и Четвёртой эпохи).

Гондолин — тайный эльфийский город, возведённый королём Тургоном во времена Первой эпохи. Его построили в окружении гор, куда ведёт лишь один тайный проход. Этот путь раскрыл перед Тургоном владыка вод Улмо, один из Валар. Строительство длилось полвека, а город простоял около 400 лет, пока однажды племянник Тургона Маэглин не раскрыл Морготу его местонахождение. Маэглин любил Идриль, дочь Тургона, но она ему отказала, да и эльдар не одобряли браки столь близких родственников. Жажда власти, отвергнутые чувства и ненависть к Туору — человеку, который взял в жёны Идриль, — заставили Маэглина пойти на предательство.

«Падение Гондолина» появилось ещё в «Книге Утраченных Сказаний», самом первом черновике «Сильмариллиона», но в дальнейшем Толкин так и не переписал этот текст. Поэтому в известной канонической мифологии сохранилось не так много подробностей битвы.