Книга Толкина о Берене и Лютиэн вышла спустя 100 лет после написания

Книга Толкина о Берене и Лютиэн вышла спустя 100 лет после написания

Большой праздник для всех поклонников творчества Джона Толкина. Издательство HarperCollins выпустило долгожданную книгу «Берен и Лютиэн» спустя 100 лет после написания. Об этом сообщает портал The Guardian.

Повесть «Берен и Лютиэн» описывается как «очень личная история», которую придумал Профессор после того, как вернулся с битвы при Сомме, одного из сражений в Первой мировой войне.

«Берен и Лютиэн» рассказывает историю эльфийки, которая отказалась от бессмертия ради любви к смертному мужчине. Первоначально этих героев Толкин упомянул в «Сильмариллионе» и других произведениях. Над повестью работал сын писателя Кристофер Толкин.

Книгу проиллюстрировал британский художник Алан Ли, который создавал рисунки для других работ Толкина. Более того, иллюстрации Ли для фильма Питера Джексона «Властелин колец» принесли ленте заслуженный «Оскар» за лучшие декорации.