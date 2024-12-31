Новогодней атмосферы пост 2025: фантастические ёлочки и добрые пожелания

Слышите?.. Слышите эти волшебные звуки? Тихонько звенят колокольчики, скрипят полозья саней и хрустит свежевыпавший снег. Это приближается Новый год — самый любимый праздник во всех фантастических мирах.
С его предшественником, 2024-м, мы вместе прошли целых 366 дней. Куда он нас только не заводил — кто-то на много часов пропадал в затягивающем Водовороте Игр, кто-то блуждал от сезона к сезону в Лесу Сериалов, кто-то с нетерпением ждал очередной премьеры в Королевстве Фильмов, а кто-то в десятый раз обещал себе «вот ещё одну главу — и точно спать!», допоздна засиживаясь в Библиотеке Фантастических Книг. А сколько было находок, открытий, новых имён — а ещё жарких споров, горьких разочарований и оглушительных провалов! Такое приключение не каждому герою по плечу!
Но мы справились — и теперь готовы отправиться дальше, чтобы увидеть, что нам приготовил 2025-й. Может быть, он подарит нам талантливые книги, в которых не будет глупых сюжетов и плоских героев? Исключительно хорошее кино и захватывающие сериалы, которые единодушно полюбят все поклонники звёзд и сражений среди них? Было бы неплохо — но, как бы ни сложилось в итоге, «Мир фантастики» обаятельно будет с вами, чтобы рассказать обо всём самом интересном. А вы — самые лучшие читатели — надеемся, будете с «Миром фантастики».
С Новым годом!
А теперь — пожелания, которые обязательно сбудутся. Мы узнавали!
Больше путешествовать, радовать себя красивыми безделушками и никогда не пропускать второй завтрак!