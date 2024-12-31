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#Новый год и Рождество#гик-культура

Новогодней атмосферы пост 2025: фантастические ёлочки и добрые пожелания

Кот-император,Мария Лебеденко
31 декабря 15:00
249
2 минуты на чтение
Слышите?.. Слышите эти волшебные звуки? Тихонько звенят колокольчики, скрипят полозья саней и хрустит свежевыпавший снег. Это приближается Новый год — самый любимый праздник во всех фантастических мирах. 
С его предшественником, 2024-м, мы вместе прошли целых 366 дней. Куда он нас только не заводил — кто-то на много часов пропадал в затягивающем Водовороте Игр, кто-то блуждал от сезона к сезону в Лесу Сериалов, кто-то с нетерпением ждал очередной премьеры в Королевстве Фильмов, а кто-то в десятый раз обещал себе «вот ещё одну главу — и точно спать!», допоздна засиживаясь в Библиотеке Фантастических Книг. А сколько было находок, открытий, новых имён — а ещё жарких споров, горьких разочарований и оглушительных провалов! Такое приключение не каждому герою по плечу!

© JD Hancock

Но мы справились — и теперь готовы отправиться дальше, чтобы увидеть, что нам приготовил 2025-й. Может быть, он подарит нам талантливые книги, в которых не будет глупых сюжетов и плоских героев? Исключительно хорошее кино и захватывающие сериалы, которые единодушно полюбят все поклонники звёзд и сражений среди них? Было бы неплохо — но, как бы ни сложилось в итоге, «Мир фантастики» обаятельно будет с вами, чтобы рассказать обо всём самом интересном. А вы — самые лучшие читатели — надеемся, будете с «Миром фантастики». 
С Новым годом! 

А теперь — пожелания, которые обязательно сбудутся. Мы узнавали!

Больше путешествовать, радовать себя красивыми безделушками и никогда не пропускать второй завтрак!

© JOpTraveler

© MattVallee

© voluptacon

Быть Сильными, правильно выбирать сторону и мечтать о звёздах!

© Eagle2502

© orchard.mag

Дождаться наконец сову с письмом, обрести верных друзей и наполнить магией каждый день!

© Kathryn Burnett

© CHICKPEAMEATBALL

© Kathryn Burnett

Почаще выбираться из своего бункера и видеть, как мир иногда меняется к лучшему!

© Bethesda

© mrs.fallout

Чтобы ваши амбиции совпадали с нашими возможностями, наконец получить то, чего очень долго ждали, и не испортить важное дело в самом финале!

© happytowander

© happytowander

Улыбаться своим предкам, идти дорогой приключений и не терять сладкий рулет!

© honeydot

© Emily Smith

Создавать уют в доме, ценить свою семью и побеждать любую напасть добротой!

© buffythegecko

© buffythegecko

© buffythegecko

Найти ту самую принцессу (или принца) в нужном замке!

© orchard.mag

Смело идти туда, где не ступала нога человека!

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Всегда быть в окружении своих!

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Исполнять желания своего внутреннего ребёнка!

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Высыпаться!

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Кот-император,Мария Лебеденко

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#Новый год и Рождество#гик-культура
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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
осталось:12дней
Подписаться
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