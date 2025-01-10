Наша любимая музыка 2024 года. Часть 1: «Ветра зимы» от музыки, К-поп и русская народная

В музыке нет смысла подводить итоги так же, как в кино и играх. Слишком уж её много и слишком она разная, а какая лучше — зависит только от ваших вкусов. Поэтому пускай другие издания делают топы «самых актуальных альбомов» (состоящие из модного рэпа и лидеров западных чартов). А редакторы и авторы «Мира фантастики» просто поделятся каждый своими новинками, которые зацепили лично их. Честно предупреждаем: у нас тоже есть свой жанровый перекос! \m/

Чтобы вы могли не спеша послушать музыку, мы разделили подборку надвое. В первой части любимыми новинками делятся Сергей Серебрянский, Евгений Пекло и Дмитрий Кинский.

Сергей Серебрянский Главный редактор

Wintersun — Time II

Долгие годы Time был для любителей тяжёлой музыки примерно тем же, чем для поклонников фэнтези «Ветра зимы», — потерянным шедевром, который ждут полжизни и, скорее всего, никогда не дождутся. Работа над альбомом шла почти 20 лет. Постоянные технические проблемы и патологический перфекционизм фронтмена группы Яри Маэнпаа, который никак не мог добиться идеального (по его мнению) звучания, сводя сотни дорожек на домашней студии, привели к тому, что Wintersun превратились в ходячий анекдот, а все музыканты разбежались по другим группам (и каким: Nightwish и Megadeth!).

В итоге первая часть альбома вышла в 2012 году, а вторая — в августе 2024-го. Стоило ли оно того? В целом альбом действительно блестящий и для финского мелодичного дэт-метала, так и для тяжёлой музыки в целом. В густых аранжировках можно утонуть, длинные композиции выстроены в традициях классической музыки. А ещё, в отличие от первой части, тут полно скоростных гитарных соло, которых так не хватало со времён дебютного альбома Wintersun 2004 года. Правда, переусложнённый звук нельзя назвать идеальным. Но самое печальное, что он практически не стыкуется с первой частью Time, которая, к слову, получила очередной ремастер, хотя это не сильно помогло.

За прошедшие 20 лет вес ожиданий уже превысил все допустимые пределы и схлопнулся в чёрную дыру, поэтому альбом не смог стать тем событием, на какое надеялись слушатели. Но можно порадоваться за Яри — сбросив эту ношу с плеч, он сможет идти дальше и выдать что-то принципиально иное и не менее интересное (по его словам, в работе одновременно с Time II было ещё четыре альбома, один из которых готов на 80 %). Я буду с нетерпением ждать от него новых релизов — несмотря на раздолбайство, талант у этого музыканта несомненный.

Blood Incantation – Absolute Elsewhere

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Самый хайповый метал-альбом года, признанный лучшим релизом 2024-го множеством изданий и простых фанатов. Вот только у меня его прослушивание вызывало не столько восторг, сколько недоумение: что же такого исключительного нашли в нём искушенные слушатели, чтобы возвести его на вершину музыкального олимпа?

При этом нельзя сказать, что он плохой или «ну норм», он отличный! Это действительно достойный пример того, как надо раздвигать границы жанров. Absolute Elsewhere — смесь техничного дэт-метала, уже знакомого по предыдущим альбомам группы, и прогрессивного рока 1970-х, приправленная философско-экзистенциально-мистическими текстами. Всего две композиции продолжительностью 20 минут разделены на три части, вот только переходы между частями (и жанрами) получились довольно грубыми — ни о каком плавном развитии не идёт речи, просто один кусок музыки сменяет другой. В то время как прогрессивный рок получился приятным и гипнотическим, дэт-метал уступает в изобретательности (да и по качеству записи тоже) прошлым релизам группы.

Но главный вопрос — можно ли считать подобный альбом чем-то прорывным в мире, где уже 30 лет как существуют Atheist, Cynic, Nocturnus и Pestilence?

Opeth – The Last Will and Testament

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Opeth — настоящие живые классики, вот только их лучшие альбомы далеко в прошлом. А последние 15 лет они занимались прилежным копированием любимых групп фронтмена малоизвестных исполнителей прогрессив-рока 1970-х. Особенно фанаты негодовали от того, что фронтмен группы Микаэль Окерфельдт перестал использовать свой шикарный гроулинг (хотя и обычный вокал у него прекрасен). Но тут внезапно — первый за 16 лет альбом с экстремальным вокалом! Да ещё и концептуальный: на нём мы узнаём историю страшной семейной тайны, постепенно открывающейся в завещании почившего влиятельного господина (именно его партии и исполняются гроулингом).

Пока десятки групп пытались записать что-то похожее на старый Opeth, сами Opeth записали ни на что не похожий альбом. The Last Will and Testament то и дело удивляет неожиданными поворотами и техничной игрой. Порою, правда, возникает впечатление, что музыканты перемудрили и композиции рассыпаются в лоскутное одеяло слабо связанных между собой фрагментов. Впрочем, так было у Opeth всегда: в одну песню утрамбовывается столько отличных идей и изобретательных риффов, сколько другой группе хватило бы на целый альбом. А среди гостей на альбоме засветился сам Иэн Андерсон из Jethro Tull!

Полноценного возврата к корням не произошло — мы получили чуть утяжелённую вариацию позднего творчества группы с некоторыми элементами Watershed, последнего альбома «экстремального периода». Но The Last Will and Testament однозначно можно признать возвращением в форму и началом нового, интересного периода в творчестве группы.

Евгений Пекло Выпускающий редактор

PAIN — I Am

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Шведские индастриал-металлисты на удивление стабильны. Нет, случались у них и эксперименты, и даже парочка слабых альбомов, но всё-таки даже спустя более чем четверть века после своего дебюта они выпускают всё столь же «болезненную» (PAINful) музыку.

И как поклонник коллектива ещё со времён нетленок вроде Shut Your Mouth, я просто получаю истинное удовольствие почти от каждого трека с «I Am». Всё-таки умение быть верным своему стилю, но не ударяться в самоповторы — это чистое золото. А если добавить сюда ещё и энергетику великолепного индастриала, то на выходе получается действительно классная пластинка — злая, плотная и качовая. После неё крепнет уверенность: когда PAIN решат уйти со сцены, они точно сделают это на высокой ноте.

Ягода — Оконце

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Практически вся новая музыка в последнее время попадает ко мне стараниями алгоритмов музыкальных сервисов. И одной из самых приятных находок в 2024 году была «Ягода», крошечный коллектив на стыке русского народного и вполне современного рокового фолка. Юлия Кошкина обладает чарующим голосом и отличным музыкальным чутьём, благодаря чему делает прекрасную, чуть гипнотическую музыку со ставкой на шикарный вокал. Кроме того, в треках «Ягоды» ещё и очень недурные тексты.

«Оконце» получилось безукоризненным — им сложно не заслушаться. Тут есть и грустные треки «на подумать», и энергичные, рвущие душу ввысь распевы, и даже чертовски хорошая любовная лирика. Альбому есть чем зацепить максимально широкую аудиторию — от бородатых русских рокеров с тридцатилетним стажем ношения косухи до постоянных зрителей шоу «Голос». Блестящий пример народной музыки — и в смысле традиций, и в смысле ширины аудитории.

In Extremo — Wolkenschieber

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Короли фолк-метала никогда не вязали веников, но их свежая пластинка Wolkenschieber — прыжок выше головы. Такой плотности ласкающих слух шедевров мы не видели минимум лет 13, со времён Sterneneisen. Хотя, возможно, это просто лучший альбом за всю историю гениальных немцев — позже, когда восторг уляжется (а он не может улечься уже три месяца!) можно будет это понять яснее. Драйвовый, блестяще сыгранный до последней ноты, разнообразный, насыщенный риффами неведомых инструментов, искрящийся фирменной магией In Extremo — хвалить этот альбом хочется ничуть не меньше, чем переслушивать. Настоящая фантастика!

Дмитрий Кинский Редактор новостей

В 2024 году я неожиданно для себя переквалифицировался из любителя металкора в фаната кей-попа. Чувствуете разницу, да? А ведь ничего не предвещало беды, мне просто понравился клип Perfect Night от LE SSERAFIM, который они выпустили в рамках коллабы с Overwatch 2… Теперь же у меня весь стеллаж завален разным мерчем, а на стене висит фото Ханни из NewJeans в рамочке!

Мои коллеги тут выбирают альбомы, которые им больше всего зашли, но лично я редко слушаю музыку альбомами. Для меня хороший альбом — это пластинка, откуда в плейлист улетело хотя бы один-два трека. Поэтому я кратко пройдусь по тому, что меня больше всего зацепило в этом году.

XG — Woke Up и AWE

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Технически это не кей-поп, а джей-поп, XG — японская группа, но никто особого значения этому не придаёт (я сам обратил внимание, только когда сел за этот текст). Они играют, как я это называю, флекс-поп в духе BLACKPINK или aespa, эдакую смесь хип-хопа и R&B. Девочки дебютировали ещё в 2022-м, но полностью раскрылись именно в этом году.

Сначала XG выпустили сингл Woke Up. Мало того что сам трек оказался бэнгером, так ещё и клип страшно завирусился. А всё потому, что в музыкальном видео одна из участниц группы Кокона побрилась налысо — для азиатских коллективов это настоящий нонсенс. Ещё удивительнее то, что это была не постановка, как сначала подумали фанаты, — вот уже полгода Кокона выступает в новом амплуа!

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Затем последовал второй мини-альбом — AWE с заглавной песней HOWLING. Я человек простой: слышу в треке волчье AH-OOOOOH — добавляю в плейлист. Получился идеальный баланс между драйвом и атмосферой. Припев, конечно, гениален в своей мелодичной простоте:

AH-OOOOOH That’s how we howling, growling, wildin' (That's how we howl) AH-OOOOOH That's how we howling, growling, wildin' So where are you now?

ILLIT — Super Real Me

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Не успели ILLIT дебютировать этой весной с мини-альбомом Super Real Me, как сразу стали одной из самых популярных групп. Их дебютный клип Magnetic, например, собрал монструозные 184 миллиона просмотров. Не удивлюсь, если тысячу-другую просмотров ему сгенерировал я сам… Про фантастически милый танец из припева, который разошёлся по «Тик-току», я вообще молчу. Это альбом, уносящий прочь все тревоги. Воздушный, мелодичный и успокаивающий. По звучанию он больше всего напоминает NewJeans и LE SSERAFIM, но музыка ILLIT чуть более наивная — в самом лучшем смысле этого слова.

NewJeans — How Sweet

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Кстати, о NewJeans. У них в этом году вышел крутейший мини-альбом, где всего два трека — How Sweet и Bubble Gum. Зато оба нереально вайбовые! Слушаешь — и навевает ложные воспоминания о беззаботных летних каникулах, которых у тебя никогда не было, но о которых ты всегда мечтал. Чтоб с палящим солнцем, морским бризом и дурачеством в компании друзей на пляже.

И ещё…

Из разряда NewJeans и ILLIT в 2024-м мне очень понравилась песня Gravity от FIFTY FIFTY — такая же лёгкая и залипательная. LE SSERAFIM вернулись с драйвовой пластинкой EASY — клип на одноимённую песню не покидал экран моего второго монитора несколько недель подряд. Розэ из Blackpink заколлабилась с Бруном Марсом для записи сингла APT . Не отходя от Blackpink: Лиса вовсю экспериментирует с жанрами в треках Rockstar , New Woman и Moonlit Floor — ждём весь альбом в начале 2025-го! А IU порадовала нас потрясающими клипами на песни Shh… , Love wins all и Shopper , которые больше походят на короткометражки, нежели на музыкальные видео.

Вторая часть подборки — скоро!

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