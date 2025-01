Наша любимая музыка 2024 года. Часть 2: киберджаз, музыка смерти и весёлые эльфы

Господи, как этот 70-летний дед до сих пор умудряется штамповать по два-три альбома в год?! И каких альбома! Аркенстон играет не просто музыку для релаксации, а полноценные инструментальные пьесы, которые лишь условно можно засунуть в резиновый жанр «нью-эйдж». Quest for the Runestone — это сюжетный концептуальный альбом по истории, которую сочинил сын Дэвида, и звучит он как саундтрек к нордическому фэнтези в духе «Скайрима». А Fairy Fantasy — просто лёгкая, милая, расслабляющая музыка, рисующая в воображении тёмный лес, полный грибов и светлячков.

Much Unseen is Also Here — не тот альбом, откуда можно выдирать хиты, чтобы включить их в плейлисты. Это минималистичное монолитное полотно, которое следует слушать, освободив разум и выделив время. При прослушивании можно разглядывать обложку работы Уэйна Барлоу, а можно закрыть глаза и представить погружение во тьму пещер, в глубины океана или в бесконечность космоса. Колокола возвещают о неизбежности конца всего, вступающие время от времени литавры нервируют, где-то рядом завывает ветер и доносится смутный гул. Вы в одиночестве, но под наблюдением. Вы в тишине, где каждый шорох отзывается громом. Наслаждайтесь путешествием.

