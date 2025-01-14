Наша любимая музыка 2024 года. Часть 2: киберджаз, музыка смерти и весёлые эльфы

Мы продолжаем рассказывать про наши любимые музыкальные релизы 2024 года. Это не «объективный» топ альбомов, а просто то, что зацепило лично нас. От тяжелейшего металла смерти до музыки, под которую вспоминаются си-лучи у врат Тангейзера. Во второй подборке находками делятся Александр Гагинский, Игорь Хованский и Сергей Канунников.

Читайте также Наша любимая музыка 2024 года. Часть 1: «Ветра зимы» от музыки, К-поп и русская народная Сергей Серебрянский 10.01.2025 3272 Не «лучшие» альбомы года, а то, что мы слушаем на самом деле.

Александр Гагинский редактор сайта

(Lux) — Floyd Runner и Cyber Jazz

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Анонимный проект инструментальной музыки, создающей атмосферу «Бегущего по лезвию», да и вообще ночного города. Медитативный эмбиент переходит то в мягкий джаз, то даже в прогрессивный рок, чередуя сонный синтезатор, задумчивый саксофон и протяжную гитару. Музыка и названия композиций рисуют образ загадочного киберпанкового мегаполиса, залитого дождём, туманом и неоном.

Caprice — Amargo

Антон и Инна Брежестовские, главные «грибные эльфы» русской неоклассики, записали немало альбомов «фейской» музыки — лёгкой, странной, с пронзительно порхающим женским вокалом и чаще всего на темы сказок или фэнтези. Но концепцией этого альбома стали положенные на такую же музыку стихи испанского классика Габриэля Гарсии Лорки. Которые, впрочем, в их исполнении звучат не менее сказочно.

Wind Rose — Trollslayer

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Лихие итальянские фолк-металлисты избрали себе образ фэнтезийных гномов и с тех пор отрабатывают эту фишку в костюмах, клипах и самих песнях. Но если в 2010-е они пели в основном суровые боевые гимны подгорных воителей, то на Trollslayer к этому нет-нет да и подмешивается дурашливая самоирония. Кричалка-вопилка Rock and Stone (далеко не лучшая вещь на альбоме, но самая запоминающаяся) и клип на неё — по сути, пародия гномов на самих себя.

David Arkenstone — Fairy Fantasy и Quest for the Runestone

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Господи, как этот 70-летний дед до сих пор умудряется штамповать по два-три альбома в год?! И каких альбома! Аркенстон играет не просто музыку для релаксации, а полноценные инструментальные пьесы, которые лишь условно можно засунуть в резиновый жанр «нью-эйдж». Quest for the Runestone — это сюжетный концептуальный альбом по истории, которую сочинил сын Дэвида, и звучит он как саундтрек к нордическому фэнтези в духе «Скайрима». А Fairy Fantasy — просто лёгкая, милая, расслабляющая музыка, рисующая в воображении тёмный лес, полный грибов и светлячков.

Fief — VI

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Загадочный Фьеф (известно только, что он родом из Солт-Лейк-Сити) стал, пожалуй, самым известным представителем комфи-синта — ответвления данжен-синта, которое нагнетает не мрачность подземелий, а добродушную атмосферу сказочного фэнтези. Исполняется всё это на синтезаторе, но звучит не как электронная музыка, а как саундтрек к какой-нибудь старой приставочной игре про средневековье. Новый альбом — не исключение, его можно посоветовать как саундтрек к любой фэнтезийной настолке или вечеринке.

Nightwish — Yesterwynde

Когда-то Nightwish были для многих группой №1. Они сделали женский вокал в металле модным и при этом женственным. Тысячи молодых металлистов начинали именно с них, включая и музыкантов. Сейчас группа ещё жива и выпускает альбомы, и они неплохие. Но, послушав только их, трудно будет понять, почему именно у команды маэстро Холопайнена столько фанатов. Группы вроде Edenbridge или Leaves’ Eyes уже лучше делают «тот самый Nightwish», чем сам Nightwish. И всё же любой альбом Nightwish — событие, по крайней мере для меня.

Yesterwynde продолжает серию полуконцептуальных пластинок с Флор Янсен: на сей раз темой заявлены эпохи, наследие, предки. С точки зрения музыки он тоже часть этой трилогии — в основном лёгкий и неспешный, словно маэстро добавил металла в симфонический саундтрек, а не наоборот, как раньше. А бонусами к альбому идут не просто инструментальные, а чисто оркестровые версии песен. Кажется, будто Туомаса тянет стать Дэнни Эльфманом и уйти из рок-звёзд в академические композиторы. Может, к тому всё и идёт?

Игорь Хованский автор

Sgàile — Traverse The Bealach

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В современной гитарной музыке всё уже было сто раз переизобретено, все «чистые» стили поросли сединой. Когда известны все элементы периодической таблицы, возникает главный вопрос: как их смешать, чтобы получить что-то реально свежее? Шотландец Тони Данн в своём сольном проекте Sgàile (произносится «скайли», значит «тень») смешивает прогрессивный и пост-метал, но слышны и влияния атмосферик-блэка и фолка. Кельтское происхождение угадывается по ритмам и настроению, по дуэту гитар, а не по волынкам, например. Тони отнюдь не новичок — он пел в Falloch, играет на басу в Cnoc an Tursa, выступал с Saor.

Traverse The Bealach (примерный перевод — «идти путём») — второй альбом этого проекта и первый концептуальный. В нём рассказывается о странствии по пережившей апокалипсис Шотландии. Это музыка для путешествий пешком или на колёсах, для протяжного взгляда на горизонт, для ощущения ветра в волосах. Очень лёгкий для восприятия, воодушевляющий и наполненный любовью к родным краям и семье релиз. Любители Alcest, Agalloch, Saor — не проходите мимо!

Lustmord — Much Unseen is Also Here

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Этот альбом можно включать в топ лучших уже за обложку от прославленного Уэйна Барлоу и на этом заканчивать, но это было бы неуважением к отцу дарк-эмбиента. Брайан Уильямс создаёт музыку в проекте Lustmord ещё с 1980 года, но продолжает изыскивать новые звуковые тропинки к дискомфорту и тревоге и сегодня.

Much Unseen is Also Here — не тот альбом, откуда можно выдирать хиты, чтобы включить их в плейлисты. Это минималистичное монолитное полотно, которое следует слушать, освободив разум и выделив время. При прослушивании можно разглядывать обложку работы Уэйна Барлоу, а можно закрыть глаза и представить погружение во тьму пещер, в глубины океана или в бесконечность космоса. Колокола возвещают о неизбежности конца всего, вступающие время от времени литавры нервируют, где-то рядом завывает ветер и доносится смутный гул. Вы в одиночестве, но под наблюдением. Вы в тишине, где каждый шорох отзывается громом. Наслаждайтесь путешествием.

Ulcerate — Cutting the Throat of God

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Музой дэт-метала традиционно выступает смерть. Но речь не о суицидально настроенных подростках, которых никто не понимает. Речь об умирании как процессе, об осознании своей смертности, принятии факта, что все мы конечны. Музыка новозеландцев Ulcerate напоминает, что техничность — не враг мелодичности, а дэт-метал — не только про каннибалов.

Cutting the Throat of God можно назвать прямым наследником предыдущего лонгплея группы — Stare Into Death and Be Still. Это гипнотический, экзистенциальный ураган, в котором сочетаются властный гроулинг, рваные ритмы и запоминающиеся мелодии. Островки затишья тоже есть, но спрятаться на них не удастся. Ураган унесёт вас с собой, раздробит в прах, но упокоиться не даст. Каждая композиция длится не менее семи минут, но длина практически не ощущается. Благодаря прекрасной записи вокал, гитары и барабаны различимы и не сливаются в звуковую кашу. Приготовьтесь прожить умещённую в час вечность, от Большого взрыва до последнего вздоха Вселенной. Если после этого путешествия вам немедленно захочется его повторить, значит, просветление наступило.

Beth Gibbons — Lives Outgrown

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Нет, не только в ревущих гитарах и давящем дроуне находим мы красоту! Есть она и в тонких материях, в искренности и нежности. Вокалистка Portishead Бет Гиббонс известна тем, что после очередного релиза, в который она вкладывает всю себя, может пропасть на десятилетие. Нет в ней лоска, нет самолюбования, только пронзительная, честная уязвимость и чарующий, незабываемый голос. Её первый сольный альбом Lives Outgrown наполнен болью, любовью и жизненной мудростью.

Трип-хоповые корни Portishead не отброшены, но скорее стиль альбома можно определить как чембер-поп или инди-поп. Звенящему вокалу Бет аккомпанирует почти что оркестр: задействованы саксофон, скрипка, виолончель, фисгармония, кларнет, вибрафон, дульцимер, орган Хаммонда. И хотя на песни Бет вдохновили потери близких, близость старости и состояние безнадёги, на альбоме в достатке и светлых моментов. Он не взбодрит тех, кому грустно, но может помочь тем, кто ищет утешение в красоте.

Thou — Umbilical

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Если бы Thou надо было выбрать себе маскота, я бы предложил Болотную Тварь — страшного на лицо, но доброго внутри монстра, который заботится об окружающем мире и его жителях, а чудищем стал в ответ на несправедливость этого мира. Музыка этой группы из Луизианы, США, сочетает бескомпромиссность хардкор-панка с тоской гранжа по загубленной молодости — и всё это пропускает через грязный, брутальный сладж. Ещё их называют дум-металом, но от дума здесь только медленные, многотонные риффы и рефлексия над прожитыми травмами. Лирический герой песен Thou бичует всех вокруг, не щадя и самого себя.

Это очень тяжёлый во всех смыслах релизах, но в то же время один из самых доступных у этой группы. Песни запоминающиеся и относительно короткие, как будто вдохновлены той самой сиэтлской гранжевой сценой. Отличная музыка, чтобы под неё проораться и отлупить боксерскую грушу — то, что нужно в конце года.

Сергей Канунников автор

Borknagar — Fall

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Прошлый альбом Borknagar, True North, стал, пожалуй, одним из моих любимых среди работ норвежской метал-сцены. Поэтому Fall в этом году я ждал с большой надеждой и некоторыми опасениями. После целой череды отличных альбомов всегда кажется, что команда в чём-то может оступиться. К счастью, я беспокоился зря: Fall — замечательная работа, в которой блэк, фолк и прогрессив находятся в монолитном симбиозе. Где-то торжественный, где-то агрессивный, а где-то задумчивый, с узнаваемой мелодикой и характерным вокалом Вортекса и Лазаря — этот альбом вышел в феврале, и я возвращался к нему на протяжении всего года.

Fellowship — Skies Above Eternity

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Дебютный альбом этих молодых и харизматичных парней в нарядах забавных ролевиков стал для меня настоящим открытием. На Saberlight Chronicles было совершенно неимоверное количество хитов. Диск этого года, может, и оказался чуть слабее в этом плане, но планка была установлена и так крайне высокая.

Британцы не подвели — Skies Above Eternity продолжает со слушателем разговор о принятии себя, внутренних переживаниях и формировании личности. А упаковано это всё в мелодичный, немного ироничный (вы только гляньте их клипы!), красивый европейский пауэр-метал высшей пробы с современным звучанием и очень узнаваемым эмоциональным вокалом. Хочется пожелать Fellowship всяческих успехов — вероятно, они будущие большие звезды европейской и мировой метал-сцены.

IOTUNN — Kinship

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C IOTUNN я познакомился в этом году, и сразу с последнего альбома. И это прогрессивный блэк высшей пробы, возвращаться к которому хочется снова и снова. Партии инструментов сплетаются в настолько завораживающее полотно, что уделять этому диску хочется только безраздельное внимание. Отвлёкся на минуту — и будто пропустил страницу книги. Техничность и изобретательность музыкантов впечатляет, но при этом не перекрывает мелодичность — некоторые композиции сразу же остаются в памяти, и это ещё один повод послушать альбом пару (десятков) раз.

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