Дональд Гловер — человек многих талантов. Он играет в кино и на телевидении, пишет сценарии и музыку, поёт — и в любой ипостаси добивается успехов. Как музыкант под псевдонимом Childish Gambino он удостоился премии «Грэмми» (и семи номинаций!), а как сценарист и актёр на главной роли в сериале «Атланта» — двух «Эмми». Уже скоро он озвучит Симбу в новой версии «Короля Льва». Но прямо сейчас Гловер нам интереснее всего как исполнитель роли Лэндо Калриссиана в фильме «Хан Соло». И когда выпал случай пообщаться с Дональдом, мы первым делом расспросили его о «Звёздных войнах».

Привет, Дональд! Рад возможности побеседовать с вами. Из материалов Entertainment Weekly мы знаем, что при подготовке к роли вы встречались с Билли Ди Уильямсом, сыгравшим Лэндо в оригинальной трилогии. Какой ценный совет он вам дал?

Он посоветовал мне быть обаятельным. Вот, пожалуй, и всё.

Но вы и так обаятельны!

Ну, во-первых, спасибо! А во-вторых, Билли очень точно выразил то, за что фанаты так любят Лэндо. Мне было страшновато браться за столь любимого публикой персонажа, но Билли напомнил мне, в чём именно сила Лэндо. Это мне и было нужно.

А он часом не сказал, куда делся Лэндо в новых эпизодах? Его не видать ни в «Пробуждении Силы», ни в «Последних джедаях»…

Нет, он ничего такого не сказал. Я, как и все остальные, понятия не имею, что сталось с Лэндо. Но было бы круто увидеть постаревшего Калриссиана на экране.

Помните, когда впервые увидели «Звёздные войны»?

Да, думаю, мне было года четыре. Я посмотрел все три фильма на кассете вместе с родителями.

Кажется, я уже знаю ответ на следующий вопрос, но всё же — кто был вашим любимым персонажем?

Конечно, Лэндо!

Я так и знал! И теперь вы его играете. Что чувствуете?

О, только положительные эмоции. Я счастлив, что получил эту роль, и отлично провёл время на съёмочной площадке. Впервые за долгое время я просто играл — обычно мне приходится писать сценарии, музыку, а тут я мог посвятить все силы актёрской игре.

Как повлияла на съёмки замена режиссёров Криса Лорда и Фила Миллера на Рона Ховарда?

На мой взгляд, всё осталось на своих местах. Рон не просил нас перестраиваться в разгар съёмок и не стремился навязать нам своё видение фильма.

Вы упоминали в интервью, что цените творческую свободу и предпочитаете заниматься проектами, которые не реализует никто, кроме вас. Как это удаётся совмещать со съёмками в блокбастерах вроде «Хана Соло» и «Короля Льва»?

Думаю, секрет в том, что я всегда веду много проектов и мне нравится заниматься тем, что я делаю. Я благодарен судьбе за то, что она так много мне даёт, и действительно люблю свою работу.

Но как вам удаётся сочетать столько проектов? Вы и в кино снимаетесь, и музыку пишете, и делаете действительно культовый сериал «Атланта»…

Я мало сплю, часа по четыре в день. Я фокусируюсь на результате, которого хочу достичь, и стараюсь, чтобы мне действительно нравилось то, чем я занимаюсь. Тут как с тренировками: это тяжкий труд, но, если тебе не нравится тренироваться, толку от них не будет. Ты, только ты и никто другой, должен быть уверен: то, что ты сейчас делаешь, важно для тебя.

После Лэндо вы сыграете ещё одну культовую роль — Симбу в полнометражном фильме Джона Фавро «Король Лев». Можете что-нибудь рассказать об этом проекте?

Это очень крутой проект, Джон Фавро просто потрясающий, музыкальное сопровождение шикарно, другие актёры замечательные. Вы увидите нечто доселе невиданное. Я понимаю, почему многим не нравятся ремейки, поэтому стараюсь работать с людьми, которые это тоже понимают.

И последний вопрос. Когда мы в последний раз видели вашего героя Троя в «Сообществе», он собирался в кругосветное путешествие на яхте в компании Левара Бёртона. Где Трой может быть сейчас?

Понятия не имею. Скорее всего, где-то в районе Австралии!

Спасибо за уделённое время. Желаю удачи с «Ханом Соло», «Королём Львом», «Атлантой» и другими проектами!

Спасибо, это действительно много для меня значит.