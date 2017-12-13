12 декабря состоялся показ нового эпизода «Звёздных войн» для российской прессы. Мы уже готовим полноценную рецензию, и если вам не терпится — почитайте краткие отзывы наших авторов.

Мы старались избегать спойлеров. Но сам режиссёр Райан Джонсон говорил, что чем меньше вы знаете о фильме перед просмотром, тем лучше. Поэтому, если вы не уверен, лучше почитайте интервью с Марком Хэмиллом.

Это нормальные, достойные «Звёздные войны». Вовсе не лучшие, конечно, — сколько можно, западные критики?

Это «Звёздные войны», переполненные событиями. Кажется, ни в одном другом эпизоде не происходило столько судьбоносных сюжетных поворотов, влияющих на историю саги. Фильм постоянно пытается удивить: готовит к одному, а потом весело тычет вам дулю в лицо. По иронии, это его и делает предсказуемым: ожидай не того, к чему, казалось бы, идёт, и угадаешь. Но само развитие сюжета разумное: он не скатился ни в «Санта-Барбару» про потерянных родственников, ни в подмену характеров персонажей. Даже отчасти подтвердилась моя фанатская теория, хотя и не в главном.

Это самые комедийные «Звёздные войны». Кто там заливал про мрачные тона? Тут есть несколько смертей и самопожертвований, но куда больше шуток и смешных погонь. В линии Финна с этим даже перестарались: она напоминает не «Звёздные войны», а «Фантастических тварей». Кажется, Джонсон не знал, чем занять лишнего персонажа, и послал его чуть ли не в ларёк сбегать. Его линия — самая хаотичная и бесполезная. Единственное, что искупает её — шикарный персонаж Бенисио Дель Торо и его намёки на то, что борьба Света и Тьмы — лишь чей-то выгодный бизнес. Жаль, что эту идею явно не разовьют.

Всё же самое значимое связано с Рей, Люком и Кайло Реном. Развязка этой линии (и «Последних джедаев» в целом) — единственный момент, когда фильм подловил меня: этот твист я действительно не разгадал.

Я долго формулировал своё отношение к «Пробуждению Силы» и в итоге пришёл к следующему мнению. Это хорошее кино, практически безупречное с технической точки зрения, с отличным видеорядом, замечательными актёрами и фансервисом… Но плохие «Звёздные войны» — из-за совершенно неудачного на мой взгляд вектора развития вселенной, дурного обращения со старыми персонажами, слабой проработки мотивации и историй новых героев, обилия сценарных несуразиц и дефицита оригинальных идей.

По части оригинальных ходов «Последние джедаи» оказались несколько лучше седьмого эпизода: здесь есть несколько очень ярких сцен и по части юмора фильм заметно прибавил — настолько, что порой напоминает пародию. Но, увы, большинство недостатков, из-за которых «Пробуждение Силы» стало для меня разочарованием, восьмой эпизод унаследовал и некоторые из них даже усугубились. Так что с сожалением повторю по отношению к «Последним джедаям» тот же вердикт — хорошее кино, плохие «Звёздные войны».

«Последние джедаи» станут приятным сюрпризом для всех, кто разочаровался в далёкой-далёкой галактике после «Пробуждения Силы». Оказывается, играть на ностальгии фанатов можно стильно: заимствования из оригинальной трилогии удачно сочетаются со смелыми новаторскими решениями, а зрелищная визуальная составляющая, отличная актёрская игра и искромётные диалоги задирают впечатления от просмотра ещё выше.

Разумеется, без отдельных огрехов не обошлось. Некоторые персонажи в очередной раз остались абсолютно не раскрытыми, а проблемы главных героев зачастую оказывались вызваны их же более ранними действиями. С другой стороны, я не уверен, что это именно баг, а не фича, поскольку Райан Джонсон позволил себе немного позубоскалить по поводу ряда косяков в седьмом эпизоде.

В целом фильм смотрится бодро, совершенно не кажется затянутым. Если прошлогоднего «Изгоя» вам не хватило, то «Джедаи» уж точно возвращают веру в светлое будущее саги… Ровно до того момента, пока вы не вспомните, что девятый эпизод снова будет снимать Джа-Джа Абрамс.

Кажется, Райан Джонсон тоже слышал шутки про ремейк «Империя наносит ответный удар» — фильм полон изящных цитат из различных частей Саги, причём без явного самокопирования. Но не отсылками едиными: Джонсон прекрасно поработал над героями саги, раскрыл их характеры, создал интересные взаимоотношения и не раз заставлял сидеть как на иголках, переживая за их судьбы. Безусловно, лучше всего удался Кайло Рен — на смену истеричке из «Пробуждения силы» пришёл глубокий и яркий персонаж. Впрочем, с ролью истерички и посмешища успешно справляется Хакс. Даже шутка про мамку есть.

Но, увы, многие потенциально интересные ходы оказались слиты на полпути, как будто автор испугался своей смелости. Не исключено, что эволюция героев ещё повлияет на события IX эпизода, но уж слишком легко персонажи возвращаются к исходному состоянию. И да, нам раскрыли пару тайн (не всё), из тех, что накручивали пять лет с момента перезапуска, и в одном случае повороты действительно ошеломляющие, но другие обернулись пшиком. Иначе не скажешь.

Это по-прежнему классный, зрелищный и увлекательный фильм, но это уже совсем другие «Звёздные войны». Возможно, если забыть о прошлом на два с половиной часа, они станут только лучше.

Последние джедаи» — несомненно, самый постмодернистский эпизод «Звёздных Войн». Это никоим образом не ремейк, в чём обвиняли «Пробуждение силы», хотя цитат в нём полно. Фильм просто пронизан сценами в духе «А что, если?..» Фансервиса в нём очень много.

Что лучше, это хороший фильм. Хороший, но… не сказка. Да, это прекрасно сбитый блокбастер корпорации Disney. Его можно смотреть и получать удовольствие, но магии в нём гораздо меньше, чем в оригинальной трилогии. И фанаты саги ещё долго будут спорить, простить ли «Последним джедаям» этот грех.

У создателей фильма прорезалась самоирония, и это прекрасно. Уж слишком выхолощенным и скучным без неё выглядел новый канон.

С другой стороны, создаётся впечатление, что официальная линия партии мешает режиссёрам и сценаристам отходить от единожды сказанного. Слишком много пересказов и самоповторов. В начале фильм вообще кажется пародией на самого себя. И если «Вы меня разочаровали в последний раз, адмирал» звучало действительно пугающе несколько десятков лет назад, то сейчас «Генерал Хакс, вы меня разочаровали» не вызывает ничего, кроме смеха.

В «Последних джедаях» есть отличные моменты (в том числе финальный твист, который действительно хорош). Есть колоритный персонаж Бенисио Дель Торо, которому бы побольше времени на раскрытие. Наконец-то на экране достаточно По Дэмерона, который олицетворяет собой квинтэссенцию истинного повстанца-героя (на истребителе, с дроидом на борту, и чтобы смелости через край).

И, конечно же, в фильме есть порги. По-моему, любой фильм сразу получает плюс десять в карму, если в нём есть порги. Маленькие, пушистые, с крылышками и глазками. Мимимиметр зашкаливает. Даже Кайло Рен, снявший шлем, не так мил, как стайка маленьких поргов.

Отзывы из Сети

«Последние джедаи» были бы отличным фильмом, если бы сценаристы не разбросали по сюжету (относительно новому) давно приевшиеся каноны, по которым работали предыдущие трилогии. А так неплохо. — Уголок Дарба (@Ronin_129) December 12, 2017

Не хочется говорить, что «Последние джедаи» это работа Дисней над ошибками, потому что они с самого начало все так и планировали, но после них 7 эпизод выглядит демо версией. Весь эпик, размах, философию, отчаяние, боль, а так же нормальный юмор, все это сберегли для этого фильма — Ivan Shapkin (@ivanessens) December 12, 2017

«Последние джедаи»:

1. На десять голов выше седьмого эпизода

2. Возможно, лучшие «Звёздные войны» вообще, если вы не слишком цепляетесь за прошлое

3. Блокбастер года

4. Заставили меня не дышать весь последний час, чтобы не зарыдать

5. Лечат рак (но это не точно) — Vadim Elistratov (@great_laziness) December 12, 2017

8 эпизод — это насмехательство над «Звёздными войнами». Пожалуйста, не подпускайте больше Райана Джонсона к кино. И разгоните Lucas Story Group. Мне стыдно, что я это видел и верил в «большой план». — Maxim Ivanov (@iloveSaintJimmy) December 12, 2017

Посмотрела новые "Звездные войны". Кайло Рен больше не лох! (И дважды заслужил овации). Фильм отличный, лучше "Пробуждения силы" и куда лучше приквелов! — Халя (@XalyaT) December 12, 2017