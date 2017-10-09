9 октября в Сети появится новый долгожданный трейлер восьмого эпизода «Звёздных войн». Первый тизер-трейлер мы увидели ещё в апреле, и с тех пор о фильме не было почти никаких новостей.

Однако режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон просит зрителей не смотреть новый трейлер:

Я разрываюсь на части. Если вы хотите увидеть фильм «на свежую голову», то не смотрите трейлер. Но он всё же так хорооооош! 

Это не первый раз, когда режиссёр рекомендует вообще никакие промо-материалы не смотреть. Увы, Райан Джонсон не занимается трейлерами и рекламной кампанией, и поэтому не может повлиять на их содержание. Подобного мнения придерживается и Марк Хэмилл. Актёр считает, что трейлеры могут создать неверные ожидания и раскрыть какие-то сюжетные повороты.

В Сети трейлер стоит ждать утром 10 октября по МСК. Мы подготовим подробный анализ ролика.

Российская премьера восьмого эпизода состоится 14 декабря.

Читайте также

Что мы увидели в трейлере «Звёздные Войны: Последние джедаи» 7

Что мы увидели в трейлере «Звёздные войны: Последние джедаи»

14.04.2017

Йода, Оби-Ван и объяснение, почему пора покончить с джедаями.

На новых фотографиях со съёмок «Последних джедаев» показали Бенисио Дель Торо 9

Новые подробности о фильме «Звёздные войны: Последние джедаи»

25.05.2017

Девятый эпизод должен был стать бенефисом Леи, а герой Дель Торо, возможно, тёмный джедай.

Пользователь Reddit спойлерит сюжет XIII эпизода «Звёздных войн»

«Звёздные войны: Последние джедаи»: на Reddit спойлерят сюжет

16.09.2017

Один из пользователей утверждает, что уже видел фильм, и поэтому решил ответить на несколько вопросов пользователей.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.