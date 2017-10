9 октября в Сети появится новый долгожданный трейлер восьмого эпизода «Звёздных войн». Первый тизер-трейлер мы увидели ещё в апреле, и с тех пор о фильме не было почти никаких новостей.

Однако режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон просит зрителей не смотреть новый трейлер:

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it.

But it’s gooooood….. https://t.co/Y29K5yz8i4

— Rian Johnson (@rianjohnson) October 8, 2017