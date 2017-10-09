9 октября в Сети появится новый долгожданный трейлер восьмого эпизода «Звёздных войн». Первый тизер-трейлер мы увидели ещё в апреле, и с тех пор о фильме не было почти никаких новостей.

Однако режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон просит зрителей не смотреть новый трейлер:

I a legitimately torn. If you want to come in clean, absolutely avoid it. But it’s gooooood….. https://t.co/Y29K5yz8i4 — Rian Johnson (@rianjohnson) October 8, 2017

Я разрываюсь на части. Если вы хотите увидеть фильм «на свежую голову», то не смотрите трейлер. Но он всё же так хорооооош!

Это не первый раз, когда режиссёр рекомендует вообще никакие промо-материалы не смотреть. Увы, Райан Джонсон не занимается трейлерами и рекламной кампанией, и поэтому не может повлиять на их содержание. Подобного мнения придерживается и Марк Хэмилл. Актёр считает, что трейлеры могут создать неверные ожидания и раскрыть какие-то сюжетные повороты.

В Сети трейлер стоит ждать утром 10 октября по МСК. Мы подготовим подробный анализ ролика.

Российская премьера восьмого эпизода состоится 14 декабря.