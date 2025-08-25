«10 отличных восточноевропейских фантастических фильмов» по версии Британского института кино

Тайна острова Бэк-Кап (Чехословакия, 1958), реж. Карел Земан
Безмолвная звезда (ГДР, 1959), реж. Курт Метциг
Человек-амфибия (СССР, 1961), реж. Геннадий Казанский и Владимир Чеботарёв
Завтра встану и обожгусь чаем (Чехословакия, 1977), реж. Индрих Полак
Сталкер (СССР, 1979), реж. Андрей Тарковский
Гости из Галактики (Югославия, 1981). реж. Душан Вукотич
Война миров: Следующее столетие (Польша, 1981), реж. Пётр Шулькин
На серебряной планете (Польша, 1988), реж. Анджей Жулавский
Трагедия Человека (Венгрия, 2011), реж. Марцелл Янкович
Трудно быть богом (Россия, 2014), реж. Алексей Герман
