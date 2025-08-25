«10 отличных восточноевропейских фантастических фильмов» по версии Британского института кино

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
25 августа 10:20
Британский институт кино составил список из 10 выдающихся восточноевропейских научно-фантастических фильмов. В нём ожидаемо есть Тарковский и ещё кое-что из советской классики, но много и картин, о которых обычно помнят только знатоки такого кино из «Мира фантастики».

Тайна острова Бэк-Кап (Чехословакия, 1958), реж. Карел Земан

Безмолвная звезда (ГДР, 1959), реж. Курт Метциг

Человек-амфибия (СССР, 1961), реж. Геннадий Казанский и Владимир Чеботарёв

Завтра встану и обожгусь чаем (Чехословакия, 1977), реж. Индрих Полак

Сталкер (СССР, 1979), реж. Андрей Тарковский

Гости из Галактики (Югославия, 1981). реж. Душан Вукотич

Война миров: Следующее столетие (Польша, 1981), реж. Пётр Шулькин

На серебряной планете (Польша, 1988), реж. Анджей Жулавский

Трагедия Человека (Венгрия, 2011), реж. Марцелл Янкович

Трудно быть богом (Россия, 2014), реж. Алексей Герман

Читайте также

Польская кинофантастика (видеостатья)

Александр Гагинский

24.07.2014

4802

Рассказ о самых интересных образцах польского фантастического кино.

«Трудно быть богом» Германа: убийство Стругацких

Александр Гагинский

10.03.2014

46749

Если рассудок дорог вам, держитесь подальше от русского артхауса.

«Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения

Василий Владимирский

25.05.2022

167455

Фильм появился на свет благодаря цепочке катастроф, больших и малых, локальных и глобальных, природных и социальных.

