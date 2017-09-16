16 сентября на форумах reddit открылась любопытная тема, посвящённая «Последним джедаям» — VIII эпизоду «Звёздных войн» (премьера намечена на декабрь). Автор темы утверждает, что он уже посмотрел новую часть, и готов ответить на вопросы пользователей.

Мы решили собрать самые интересные вопросы и ответы. Разумеется, это всё может оказаться вымыслом. А может и не оказаться, но об этом мы узнаем только в декабре.

Осторожно, спойлеры! Это материал про ещё не вышедший эпизод новых «Звёздных войн», вы же понимаете. Если не хотите портить себе удовольствие, то лучше почитайте, почему «Звёздные войны» теряют режиссёров

Люк будет использовать световой меч?

Да.

Что с предысторией семьи Рей? Как это раскроют?

Я не хочу спойлерить это публично, но могу написать тебе в личные сообщения. Но я считаю, что это тот опыт, за которым стоит сходить в кинотеатр. Я был удивлён, я думал, что она дочь Люка.

(Чуть позже автора завалили просьбами рассказать про Рей, так что он решил никому ничего не открывать. — Прим. МирФ).

Утекшие спойлеры рассказывают, кто она такая В Сеть утёк сюжет VIII эпизода «Звёздных войн»? Если это правда, то мы знаем, кто отец Рэй. Это не Люк. Это нечто ПОТРЯСАЮЩЕЕ.

Первые слова Люка?

«Нет».

Какой будет открывающая сцена?

«Сокол» прыгает в гиперпространство, как в последней сцене «Пробуждения Силы». Звёздные разрушители покидают гиперпространство в той же очерёдности и атакуют Сопротивление.

Какие заметил пасхалки?

Я буду пересматривать. Их в этом фильме намного больше, это не пустое «Пробуждение Силы».

Самый смешной момент?

Трудно сказать. В первой половине фильма много смешных моментов, во второй поменьше. Самый смешной момент, пожалуй, такой. Финн пытается строить из себя Джеймса Бонда. Он выигрывает кучу денег за игровым столом в казино и хочет поставить ещё фишек, но Роуз (новый персонаж, боец Сопротивления. — Прим. МирФ) не даёт ему этого сделать, поскольку у них задание. Бойега протестует, как истеричка.

Момент, когда у тебя челюсть выпала?

Челюсть упала на моменте, когда нам показали, каким могущественным может быть Люк.

Кайло и Рей. Что с ними произойдёт, они как-то будут взаимодействовать?

О, чувак! Они дерутся. Они целуются. А в конце фильма они планируют править галактикой вместе.

У меня вопросы без конкретики — хочу насладиться просмотром в кинотеатре. Просто скажи, ты веришь, что этот фильм реально сможет изменить правила вселенной «Звёздных войн»?

Да, определённо.

Фильм сравнится по качеству с «Империя наносит ответный удар»?

Да.

Чья актёрская игра произвела на тебя наиболее сильное сильное впечатление? Может, Марка Хэмилла?

Либо Марк [Хэмилл], либо Адам [Драйвер].

Что скажешь о новом музыкальном сопровождении?

Новая тема Люка просто замечательная.

Кто убьёт Фазму и почему?

Фазма не умрёт.

Люк умрёт? Первые и последние слова фильма?

Нет. «Сэр» и «Я убью его».

Увидим ли мы призраков Силы?

Нет, только голоса. Среди них будут Энакин и Йода.

Воссоединятся ли Люк и Лея?

Нет.

Будет ли ещё более шокирующее открытие, чем «Я твой отец»?

ДА-ДА-ДА-ДА.

Будет ли Люк учить Рей Тёмной стороне Силы?

Вроде того. Люк cам пытается научиться сдержанности, но какая тут сдержанность, до Тёмной стороны уже рукой подать.

На самом деле Люк — лидер Первого ордена?

Фильм смотри.

Рей — дочь Лор Сан Текки или кого-то ещё?

Её отец не Лор Сан Текка, но близко.

Окажется ли Рей на Тёмной стороне?

Нет.

У Кайло наступит момент искупления?

Трудно сказать.

Но в недавнем интервью Райан сказал, что сюжетные повороты в «Последних джедаях» тоже есть, но они не сравнятся с «Я твой отец».

Он просто юлил.

Кайло перейдёт на Светлую сторону?

Одно я могу сказать наверняка — в конце фильма у него такой монолог… Я бы за него проголосовал, выдвигайся он в президенты.

Мы увидим бой со Сноуком?

Нет.

Что мы узнаем о Сноуке?

Он не лидер Первого ордена.

Бой на световых мечах будет круче, чем в «Пробуждении Силы»?

ДА!

Кто персонаж Бенисио Дель Торо? Почему его зовут DJ?

Он хакер мира «Звёздных войн». Он предаёт Финна и Роуз и взламывает мозги Финну, чтобы узнать, где находится оплот Сопротивления в третьем акте.

А доказательства у тебя есть?

Не уверен, что смогу их хоть как-нибудь предоставить.

Каким образом тебе удалось его так рано посмотреть?

Фильм завершён почти как месяц. Я не работаю в Lucasfilm, но занят в индустрии. Так что я мог предложить кому-то ранний просмотр одного из фильмов, над которыми работаю, в обмен на ранний просмотр «Последних джедаев».